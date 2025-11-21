Asesinan a automovilista en Hermosillo; fue sorprendido a tiros cuando estaba estacionado

Hermosillo, Sonora.- Un nuevo ataque armado sucedió la tarde de este viernes 21 de noviembre en una concurrida vialidad al poniente de la ciudad de Hermosillo, que dio como resultado el fallecimiento de una persona del sexo masculino. Los hechos violentos ocurrieron en la colonia Valla Bonita, aproximadamente a las 14:40 horas, cuando varias detonaciones de arma de fuego fueron reportadas a través del número de emergencias 911.

El percance tuvo lugar en el bulevar Quintero Arce y la calle Campanela, una zona de alto flujo vehicular. De acuerdo con la información inicial, la víctima se encontraba a bordo de un vehículo sedán marca Toyota, de color azul y modelo reciente, el cual estaba estacionado. En ese momento, un sujeto se aproximó y le disparó en repetidas ocasiones para después darse a la fuga a pie, perdiéndose entre las calles aledañas.

Tras el reporte, unidades de emergencia se movilizaron al lugar. Paramédicos de la Cruz Roja fueron los primeros en brindar atención, sin embargo, al valorar al individuo, determinaron que ya no contaba con signos vitales. La víctima, cuya identidad permanece desconocida, fue descrita como un hombre de aproximadamente 30 años de edad. Su cuerpo quedó en el asiento del conductor del automóvil.

El vehículo presentaba daños visibles por los proyectiles, con al menos dos orificios en la puerta del conductor y en la puerta trasera del mismo lado. La escena del crimen fue asegurada por un operativo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Hermosillo, quienes acordonaron el área para preservar los indicios y desviar el tráfico.

El automóvil presentó por lo menos dos impactos de bala

Personal de Servicios Periciales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) arribó para realizar el levantamiento de pruebas y dar inicio a la carpeta de investigación correspondiente. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley y los procedimientos para su futura identificación. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no han reportado personas detenidas por este hecho.

Fuente: Tribuna del Yaqui