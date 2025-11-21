Caen dos mujeres y cuatro hombres vinculados a varias narcomantas colocadas en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Como resultado de las labores de inteligencia entre los distintos niveles de Gobierno, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de siete individuos. Los señalados fueron detenidos por su presunta responsabilidad en los delitos relacionados con la aparición de diversas narcomantas con mensajes amenazantes en la vía pública del municipio de Cajeme.

Durante la audiencia inicial, y tras la presentación de pruebas por parte del Ministerio Público, la autoridad judicial determinó imponerles prisión preventiva justificada a los detenidos, quienes fueron identificados como José Gildardo 'N', de 41 años de edad; Carlos Alfredo 'N', de 39 años; Francisco 'N', de 37 años; Jesús Isidro 'N'; y César Adán 'N', de 29 años. Asimismo, en el grupo figuran dos mujeres, Gladis América 'N', de 26 años;y Geovanna 'N', ambas de 23 años.

El aseguramiento de estas personas se concretó el pasado 15 de noviembre mediante una serie de operativos. Esto consistió en la ejecución simultánea de seis órdenes de cateo en distintos inmuebles, efectuadas por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en colaboración con la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Denfesa) y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Las fuerzas del orden no solo lograron las detenciones, sino que también aseguraron diversas dosis de narcóticos y otros indicios que vinculan a esta célula con un grupo delictivo que opera en la región. De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron la noche del 14 de noviembre, en un lapso comprendido entre las 20:30 y las 21:40 horas, cuando los acusados habrían participado en la colocación de lonas con mensajes escritos en puntos estratégicos de Ciudad Obregón.

Vinculadas a proceso siete personas por la colocación de mantas intimidatorias en Ciudad Obregón



Cajeme, Sonora, 21 de noviembre de 2025.- Acciones de investigación coordinadas permitieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ejecutar órdenes de… pic.twitter.com/Ep0MCAAoo1 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) November 21, 2025

Dichas acciones abarcaron las colonias Zona Norte, Centro, Parque Industrial, y Villa Itson. El contenido de dichos mensajes estaba dirigido de manera indirecta a elementos de la Policía Estatal, situación que generó inquietud tanto en la corporación policial como en la ciudadanía. Las indagatorias sugieren que los siete detenidos operaban bajo un esquema de asociación delictuosa, actuando en confabulación y sin una jerarquía formal estricta, con el objetivo común de producir y distribuir este material intimidatorio.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora