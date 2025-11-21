Caen tres sujetos por secuestro y robo millonario en Edomex; las víctimas fueron liberadas

Tlalnepantla, Estado de México.- Tres individuos identificados como Bernabé 'N', Carlos 'N' y Óscar Uriel 'N' fueron ingresados en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde enfrentan una investigación por su presunta participación en el delito de secuestro exprés con fines de robo. Los cargos derivan de un hecho ocurrido el pasado 18 de noviembre, en el que se vieron afectados un chofer y un custodio de una empresa de logística.

Según el informe oficial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), los hechos ocurrieron cuando las víctimas realizaban el traslado de un cargamento de ropa y calzado deportivo de la marca Nike, con un valor estimado en 1.5 millones de pesos. La mercancía se dirigía a una tienda departamental y era transportada en un vehículo tipo Torton, el cual era escoltado por un automóvil de seguridad privada, un Chevrolet Aveo.

El trayecto fue abruptamente interrumpido sobre la avenida Mexiquense, a la altura de la colonia Fuentes del Valle, en el municipio de Tultitlán. En ese punto, los dos vehículos de la empresa fueron interceptados por una tercera unidad en la que viajaban los hoy detenidos junto a otros dos cómplices. Mediante amenazas, los agresores tomaron el control de la situación, reteniendo contra su voluntad al conductor y al custodio con el objetivo de apoderarse tanto de los vehículos como del valioso cargamento.

Tras emitirse una alerta sobre el suceso, se activó un operativo coordinado por elementos de la Secretaría de Seguridad del estado. La rápida respuesta de las autoridades permitió localizar y detener a los tres sospechosos en la colonia 10 de Abril, en el municipio de Naucalpan. Al momento de su captura, los individuos conducían un vehículo diferente, en el cual ya transportaban parte de la mercancía robada. Durante esta acción policial, las dos víctimas fueron liberadas sanas y salvas.

Elementos de la #FiscalíaEdoméx Gingresaron al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla a Bernabé “N”, Carlos “N” y Óscar Uriel “N”, quienes son investigados por el delito de secuestro exprés con fines de robo en agravio de un chofer y un custodio… pic.twitter.com/OMlAncvBIt — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) November 21, 2025

Posteriormente, las labores de investigación llevaron a la recuperación del camión Torton y la totalidad del cargamento en el municipio de Tepotzotlán, mientras que el vehículo de custodia fue localizado abandonado en el lugar original del asalto. Una vez concluidos los procedimientos iniciales, Bernabé 'N', Carlos 'N' y Óscar Uriel 'N' fueron puestos a disposición de la autoridad judicial en el penal de Tlalnepantla, quien se encargará de determinar su situación jurídica en los próximos días.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM