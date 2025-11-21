Capturan a 'El Monstruo', líder de célula criminal acusado de desaparición en Hermosillo

Hermosillo, Sonora. Un hombre llamado David 'N' y/o José Ramón 'N', alias de 'El Diablo', 'El Monstruo' y 'Comandante Apá', fue capturado e imputado debido a su presunta responsabilidad por los delitos de desaparición y asociación delictuosa en perjuicio de Jesús Arturo 'N', quedando en prisión preventiva justificada. Al señalado, quien es un objetivo prioritario, se le ejecutaron cuatro órdenes de aprehensión más.

Está acusado de los delitos de desaparición, asociación delictuosa y privación ilegal de la libertad, ya que se establece, que desempeña el rol de jefe de una célula criminal que operaba en Hermosillo. Su captura tuvo lugar el pasado 19 de noviembre por parte de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Hermosillo.

Dicha acción sucedió en la calle Guadalupe Victoria y Periférico Norte, en la colonia Jesús García. 'El Monstruo', fue asegurado junto a otros dos hombres identificados como Jesús Adolfo 'N', de 21 años de edad, y José Manuel 'N', de 22 años, cuando circulaban en un vehículo con reporte de robo, portando tres armas de fuego. Se determinó que el ahora detenido fungía como líder de un grupo delincuencial.

Su modus operandi consistía en el uso de vehículos con características y equipamiento similar a los empleados por corporaciones policiales, así como vestimenta con colores parecidos a los uniformes oficiales para cometer los delitos. Tras su captura, se inició el proceso en su contra por el primer caso, ya señalado, al cual se le sumó la ejecución de otras cuatro órdenes de aprehensión por delitos contra la libertad y podrían sumarse más en las próximas horas.

Como resultado de la primera audiencia, se formuló imputación por el delito de desaparición y asociación delictuosa cometido en perjuicio de Jesús Arturo 'N' en el mes de julio del presente año, en la colonia La Metalera, obteniendo la prisión preventiva como medida cautelar, a la espera de que sean los tribunales quienes determinen su situación jurídica.

— Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) November 21, 2025

Esta representación social no escatimará en recursos para demostrar la responsabilidad del señalado por los delitos que se le imputan, buscando siempre justicia para las víctimas y penas ejemplares para quienes atenten contra la vida de los ciudadanos", se lee en el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora