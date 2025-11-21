Choque entre unidad de la AMIC y automóvil en Hermosillo: Sin lesionados pero con daños materiales

Hermosillo, Sonora. – Este viernes 21 de noviembre de 2025, alrededor de las 7:00 horas, se registró un fuerte accidente entre una unidad de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y un vehículo particular. De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron en el cruce de Carlos Quintero Arce y Santa Lucía. Aunque los involucrados se llevaron un gran susto, no se reportan lesionados.

Se presume que el incidente se originó porque no se respetó la preferencia de paso; sin embargo, hasta el momento de la elaboración de esta nota no se conocen mayores detalles. En nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier actualización. Por lo pronto, los daños materiales son considerables, ya que las unidades quedaron bastante afectadas tras el impactante golpe.

Los vehículos involucrados son una camioneta Dodge Ram, modelo 2014, color blanco, y un sedán Chevrolet Cruze, modelo 2018. A la escena acudieron agentes de Tránsito Municipal para elaborar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades. Se hace un llamado a la ciudadanía a conducir siempre con precaución y, por supuesto, a respetar las reglas de tránsito cuando se está al volante.

En otro asunto, como te informamos en TRIBUNA, este mismo día ocurrió otro accidente, aunque en este caso sí hubo heridos, aproximadamente 16 personas, entre pasajeros de un transporte urbano y ocupantes de una camioneta. En lo que respecta a la persona que viajaba en el vehículo particular, se confirmó que fue trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica debido a laceraciones en el rostro.

#Seguridad | TREMENDO ACCIDENTE: Se sube a la guarnición y choca monumento frente a la cascada de Ciudad Obregón uD83DuDCA5uD83DuDE98uD83DuDEA8https://t.co/pyz2RAM7tz — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 21, 2025

De hecho, se informó que el accidente se originó cuando el vehículo intentó cruzar el bulevar Morelos desde la avenida León Guzmán, de poniente a oriente, lo que resultó contraproducente, ya que el camión que circulaba de norte a sur impactó la parte lateral del automóvil. Últimamente, los choques en la capital del estado se han incrementado, y la gran mayoría de estos incidentes son causados por el exceso de velocidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui