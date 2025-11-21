Ciudad Obregón: Héctor, de 64 años, es 'levantado' de su domicilio en colonia Puerta del Rey

Ciudad Obregón, Sonora. – La noche del pasado jueves 20 de noviembre, alrededor de las 23:00 horas, un hombre de la tercera edad fue privado de la libertad mientras se encontraba en su domicilio, ubicado en la intersección de las calles Alcira y Alcoy, en la colonia Puerta del Rey. De acuerdo con información extraoficial, el sujeto, que todavía no ha sido localizado, fue identificado como Héctor, de 64 años.

Alrededor de la medianoche, varios sujetos armados ingresaron por la fuerza al hogar de Héctor y, sin pensarlo dos veces, lo trasladaron a la fuerza en un vehículo Honda negro con placas de afiliación. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo su paradero; sin embargo, las autoridades locales continúan la búsqueda del adulto mayor con la esperanza de localizarlo sano y salvo.

De hecho, en otras noticias, como te informamos en TRIBUNA, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Cajeme (SSP) confirmó que tres personas fueron detenidas en diferentes operativos. Para comenzar, cayó Manuel Guadalupe 'N', de 39 años, quien fue sorprendido con una bolsa que contenía 13 envoltorios con una sustancia granulada con características similares a un narcótico, en bulevar Emiliano Zapata, en la colonia Centro de la Comisaría de Pueblo Yaqui.

La violencia sigue en Ciudad Obregón

De igual forma, un joven de 17 años fue capturado en las inmediaciones de las calles Begonia y Triticale, en la colonia Maximiliano R. López, con 120 envoltorios sellados que contenían una sustancia granulada con apariencia de metanfetamina. Posteriormente, se le identificó como Ángel Daniel 'N', y se le acusa, por supuesto, de delitos contra la salud. En caso de que se actualicen los datos, te lo haremos saber en TRIBUNA.

La violencia en Ciudad Obregón y sus alrededores sigue siendo una preocupación, ya que día con día se reportan homicidios, levantones, robos con violencia y otros delitos. Tan solo la tarde de ayer, en las calles Puerto de la Paz, entre Guaymas y Veracruz, de la colonia México, se detuvo a dos hombres armados, lo que generó una fuerte movilización policiaca. Se presume que ambos pertenecen a una célula criminal.

Fuente: Tribuna del Yaqui