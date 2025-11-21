Dan 25 años de prisión a joven sicario en Ciudad Obregón; ejecutó a un hombre en Cócorit

Ciudad Obregón, Sonora.- El sistema de justicia de Sonora concluyó un proceso penal con la imposición de una sentencia de 25 años de prisión en contra de un hombre llamado Miguel Ángel 'N'. El Tribunal lo encontró penalmente responsable del delito de homicidio calificado, cometido con las agravantes de premeditación, alevosía y ventaja, en un suceso que tuvo lugar en la comisaría de Cócorit, del municipio de Cajeme.

La resolución fue dictada durante la audiencia de individualización de sanción, una etapa del proceso judicial donde, una vez establecida la culpabilidad, el juez determina la pena específica a cumplir. Además de la privación de la libertad, la sentencia incluye sanciones económicas que consisten en el pago de una multa y la reparación integral del daño a favor de los familiares de la víctima, identificada como Omar Tadeo 'N'.

Según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), los hechos ocurrieron el 7 de diciembre de 2023, cerca de las 11:00 horas. De acuerdo con la carpeta de investigación, Miguel Ángel 'N', en compañía de otro individuo, se presentó en un domicilio de la calle Cuauhtémoc, en la colonia Centro de Cócorit. En dicho lugar, sorprendieron a la víctima y la agredieron directamente con un arma de fuego.

El análisis jurídico del caso estableció que el acto del ahora sentenciado no fue fortuito, sino una acción planificada. Las calificativas de premeditación, alevosía y ventaja fueron acreditadas al demostrarse que el sentenciado planeó el ataque, actuó sobre seguro para privar a la víctima de cualquier oportunidad de defensa y utilizó medios que le aseguraban una superioridad fáctica en el momento de la agresión.

La investigación forense determinó que la víctima recibió al menos ocho impactos de proyectil, lo que le ocasionó la muerte en el mismo lugar de los hechos. El fundamento de esta condena fue un cúmulo de pruebas integradas por el Ministerio Público. El trabajo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) permitió recabar evidencia científica, balística y testimonial, la cual fue presentada y defendida durante las audiencias del juicio oral.

