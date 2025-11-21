Emergencia al norte de Guaymas: Fuerte incendio en domicilio deja una mujer hospitalizada

Guaymas, Sonora.- Durante la tarde de este viernes 21 de noviembre, se activaron los protocolos de emergencia en el sector norte de la ciudad de Guaymas, Sonora, tras el reporte de un incendio en una zona habitacional. Los hechos se registraron alrededor de las 18:00 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Tehuán, del fraccionamiento Ocotillo 1. De acuerdo con la información inicial, el fuego comenzó en el área de cocina del inmueble.

En el momento en que iniciaron las llamas, la propietaria de la casa se encontraba en el interior. Afortunadamente, la residente logró percatarse de la situación a tiempo y pudo evacuar la propiedad por sus propios medios antes de que el fuego se extendiera por todo el interior, poniéndose a salvo en el exterior. A pesar de no sufrir quemaduras ni lesiones físicas, la dueña del inmueble presentó una aguda crisis nerviosa derivada del incidente.

Por tal motivo, fue necesaria la presencia de los paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios en el lugar y posteriormente la trasladaron a un hospital para recibir la atención médica adecuada; de momento se desconoce su identidad. Para el control de la emergencia, al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Guaymas a bordo de la máquina extintora E24, perteneciente a la Estación 2.

El equipo de Bomberos se encargó de las labores de sofocación y enfriamiento hasta extinguir por completo el fuego. De la misma manera, agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Policía Municipal de Guaymas establecieron un perímetro de seguridad para resguardar la zona y facilitar las maniobras de los equipos de rescate. El saldo final del incidente reportó únicamente daños materiales en la vivienda, sin pérdidas humanas que lamentar.

El fuego se extendió por el interior de la vivienda

Fuente: Tribuna del Yaqui