Enfrentamiento armado en Hermosillo: Rescatan a Patricia Margarita, secuestrada hace 2 días

Hermosillo, Sonora.- La tarde de este viernes 21 de noviembre, un operativo de seguridad en la colonia Altares, al sur de Hermosillo, terminó en un enfrentamiento armado entre autoridades y presuntos criminales. El resultado fue el rescate de una mujer que había sido privada de su libertad días antes y el fallecimiento de uno de los supuestos agresores. Los hechos se registraron poco después de las 13:00 horas sobre la Avenida 19.

En el sitio se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego y poco después diversas corporaciones establecieron un perímetro de seguridad. De acuerdo con la información oficial, las fuerzas del orden se enfrentaron a individuos armados que se encontraban resguardados en una casa de seguridad. Durante el intercambio de disparos, un hombre fue abatido en el lugar, mientras que dentro del inmueble se localizó a la fémina.

Se trata de Patricia Margarita Soto Romero, de 37 años de edad, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado miércoles 19 de noviembre. La víctima fue rescatada sana y salva por los agentes. El operativo contó con la participación coordinada de elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Hermosillo.

Tras asegurar la zona, personal de Servicios Periciales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) inició las indagatorias correspondientes para recabar evidencia, mientras que el cuerpo del hombre fallecido fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo). La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) emitió un comunicado oficial sobre el suceso:

Los trabajos de investigación llevaron a la ubicación del citado domicilio de la colonia Altares, lugar donde se realizó una agresión por parte de hombres armados, por lo que los agentes policiales en el sitio hicieron uso de sus armas de cargo, resultando neutralizado uno de los agresores. Tras esto, se logró el rescate de la víctima sana y salva, quien se encontraba en el inmueble, mientras tanto, se mantiene el operativo para la captura del resto de los sujetos implicados en los hechos", se lee.

La escena del suceso fue acordonado por autoridades

El secuestro de la mujer

Patricia Margarita Soto Romero fue secuestrada la noche del pasado miércoles en la colonia Quintas del Sol, también al sur de Hermosillo. Testigos informaron que entre las 22:20 y las 22:30 horas, dos individuos ingresaron a su tienda de abarrotes, ubicada en la esquina de las calles Quinta Campanero y Quinta Encinal, justo cuando se preparaba para cerrar. Los sujetos la forzaron a subir a su propio vehículo y se la llevaron con rumbo desconocido.

Horas más tarde, el automóvil fue localizado abandonado con su teléfono celular en el interior, pero sin rastro de ella, lo que activó la investigación que culminó en su rescate este viernes. Las autoridades continúan con la búsqueda de los demás involucrados.

Fuente: Tribuna del Yaqui