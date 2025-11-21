FATAL accidente en Los Reyes, La Paz: Dos pasajeros pierden la vida tras CHOQUE de combi

La Paz, Estado de México.- La mañana de este viernes 21 de noviembre de 2025, elementos de distintas corporaciones del Gobierno del Estado de México (Edomex), así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones de la región de Los Reyes, en el municipio de La Paz, luego de que se reportara un accidente de transporte público. Este siniestro, por desgracia, dejó dos víctimas mortales.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron hoy, viernes 21 de noviembre, alrededor de las 10:30 horas, tiempo local, en la zona del Eje 6, cuando el conductor de una combi perdió el control de la unidad. El vehículo salió del camino y terminó proyectado hacia la intersección de las calles Lázaro Cárdenas y Álvaro Obregón, donde quedó incrustado entre un poste de energía eléctrica y la fachada de una vivienda.

Una unidad de transporte público volcó en la colonia Emiliano Zapata, en Los Reyes La Paz, en el Estado de México, impactándose contra una vivienda; el accidente dejó como saldo a dos personas sin vida y varios lesionados. #ExpresoDeLaMañana con @AnaOrdonana | #nmásforo |… pic.twitter.com/d5EaflVMYj — N+ FORO (@nmasforo) November 21, 2025

Testigos que vieron los hechos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad llegaron a la escena agentes de la Policía Municipal de La Paz, así como oficiales de la Policía Estatal, paramédicos y elementos de Protección Civil, quienes iniciaron con las labores correspondientes en el lugar del siniestro y rescataron a los afectados.

Informes preliminares apuntan a que el exceso de velocidad y la falta de precaución habrían sido detonantes para que la unidad de transporte público se desestabilizara y cayera desde el tramo elevado. La fuerza del impacto provocó que los pasajeros quedaran atrapados en el interior, mientras que la carrocería quedó comprimida entre la infraestructura eléctrica y la pared del domicilio.

Al momento, se desconoce la identidad de las víctimas. Foto: Facebook

Pese a los esfuerzos, se confirmó el fallecimiento de dos pasajeros, quienes murieron de manera instantánea debido a la gravedad del impacto. Otros usuarios de la unidad resultaron lesionados, por lo que recibieron atención inmediata y fueron trasladados a diferentes hospitales cercanos para una valoración más profunda. Hasta el momento no se ha informado el número exacto de heridos ni su estado de salud.

