Fue denunciado por una vecina: Cae sujeto acusado de abusar de una menor de edad en Edomex

Zumpango, Estado de México.- Como resultado de las acciones entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia en la entidad, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este viernes que un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de un sujeto identificado como Gadiel 'N'. El imputado enfrenta cargos por su probable participación en el delito de abuso, perpetrado en agravio de una menor de edad.

Según la carpeta de investigación, los hechos que ocurrieron el pasado 15 de noviembre en un inmueble particular localizado en la colonia La Trinidad, perteneciente al municipio de Zumpango. De acuerdo con el reporte oficial emitido por del Ministerio Público, la detención se logró gracias a la ayuda de una testigo. Se trata de una mujer, al percatarse de la situación que ocurría al interior del domicilio, solicitó auxilio a elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) que patrullaban la zona.

En respuesta a la solicitud ciudadana, los oficiales ingresaron al lugar y realizaron la detención de Gadiel 'N' bajo la figura jurídica de flagrancia, procediendo a su traslado ante la autoridad ministerial para certificar su estado y dar inicio a los trámites legales correspondientes. Posteriormente, el aprehendido fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la región, quedando a disposición de la autoridad judicial.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó las pruebas recabadas, las cuales fueron analizadas por el Órgano Jurisdiccional. Tras valorar la evidencia, el juez determinó su vinculación a proceso del imputado y le impuso prisión preventiva justificada, garantizando que el acusado permanezca recluido durante el desarrollo del juicio. Asimismo, se fijó un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo durante el cual ambas partes podrán aportar más elementos probatorios.

Es fundamental reiterar que, conforme a las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, al detenido se le debe considerar inocente hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra por la autoridad competente. Finalmente, la Fiscalía estatal hace un llamado a la población para denunciar cualquier conducta delictiva, poniendo a su disposición la línea telefónica 800 7028770 y la aplicación móvil FGJEdomex, disponible gratuitamente para sistemas iOS y Android.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM