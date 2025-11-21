Golpe al crimen en Ciudad Obregón: Capturan a 3 presuntos generadores de violencia

Cajeme, Sonora.- Si bien Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme, es una de las regiones más violentas y peligrosas de México, cada vez hay más esfuerzos para detener a generadores de violencia. Un ejemplo es el reciente comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Cajeme (SSP), que confirmó que tres personas fueron aseguradas durante operativos en diferentes zonas de la ciudad.

Los operativos, coordinados con la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Secretaría de Marina (Semar), son parte de las labores permanentes para reforzar la seguridad en distintas zonas del municipio gobernado por Javier Lamarque Cano.

Aseguran a un hombre con presunto narcótico en Pueblo Yaqui

La primera detención se registró sobre el bulevar Emiliano Zapata, en la colonia Centro de la Comisaría de Pueblo Yaqui, donde los agentes identificaron a un hombre que mostró actitud evasiva ante la presencia policial. Se trata de Manuel Guadalupe 'N', de 39 años, a quien se le encontró una bolsa con 13 envoltorios que contenían una sustancia granulada con características similares a un narcótico.

El individuo fue asegurado y trasladado para su puesta a disposición, mientras se realiza el peritaje correspondiente sobre el material incautado.

Joven de 17 años arroja presunta droga al suelo al notar la presencia policial

Minutos después, en las inmediaciones de las calles Begonia y Triticale, en la colonia Maximiliano R. López, un joven intentó librarse de una bolsa transparente al ver que las patrullas se aproximaban. Dentro del empaque, los oficiales hallaron 120 envoltorios sellados que contenían una sustancia granulada con apariencia de metanfetamina.

Tras darle alcance, el joven se identificó como Ángel Daniel 'N', de 17 años, quien fue detenido por la probable comisión del delito contra la salud.

Aseguran un arma de fuego y una motocicleta en operativo conjunto

En una tercera intervención, personal de la Policía Municipal, en apoyo de Marina y Policía Estatal, detuvo a Miguel Darío 'N', de 19 años, por portar una pistola negra abastecida con 12 cartuchos útiles. Además, se aseguró una motocicleta negra con rojo que conducía al momento del operativo. El sujeto quedó a disposición de la autoridad correspondiente para definir su situación legal.

Fuente: Tribuna del Yaqui