Hermosillo: Fiscalía imputa a cinco personas por delitos contra la salud tras decomiso de droga

Hermosillo, Sonora. – Este viernes 21 de noviembre de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó a través de un comunicado que cinco personas fueron imputadas por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, ya que los implicados presuntamente comercializaban metanfetamina. Cabe destacar que actualmente los detenidos se encuentran en prisión preventiva justificada.

La acción se llevó a cabo a las 00:20 horas del 18 de noviembre de 2025, en las calles Amapolas y Tabachín, en la colonia Adolfo López Mateos de Hermosillo, con la participación de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Policía Municipal. Al parecer, todo comenzó cuando se activó el Código Rojo tras detectar a un par de individuos alterando el orden público y causando escándalo en la zona.

De hecho, los detenidos fueron identificados como Sergio 'N', Karina Jazmín 'N', Luis Isaac 'N', Israel Guadalupe 'N', Juan Antonio 'N' y un menor de edad, quien será presentado ante los tribunales de manera individual. Por su parte, la defensa solicitó la ampliación del término constitucional para los demás imputados, por lo que en una segunda audiencia los tribunales deberán resolver su situación jurídica; mientras tanto, permanecen en prisión preventiva justificada.

Los cinco fueron detenidos

Los acontecimientos

Cuando los agentes intentaron abordar a los sospechosos, estos intentaron huir, por lo que fue necesario el uso de la fuerza para someterlos. Durante la revisión, se encontraron 30 envoltorios de plástico de color morado que contenían una sustancia granulada con características de narcótico. Hasta el momento de la elaboración de esta nota no se han revelado más detalles, pero en nuestro medio estaremos al pendiente de cualquier nueva información relacionada con este caso.

"Las seis personas fueron puestas a disposición del Agente del Ministerio Público para el inicio de la investigación por el delito contra la salud y resistencia de particulares, por lo que, una vez que se realizaron las periciales correspondientes para la identificación de la droga y se establecieron otros datos de prueba para la acreditación de los hechos que la Ley señala como delitos antes mencionados y su posible participación, fueron ingresados al CERESO a disposición de la autoridad judicial", señala el comunicado de la FGJES.

Fuente: Tribuna del Yaqui