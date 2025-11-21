Hermosillo: Reporte de explosión en Plaza Patios provoca movilización; solo fue falla eléctrica

Hermosillo, Sonora. – La mañana de este viernes 21 de noviembre de 2025 se reportó la presunta falla de un transformador al interior de la Plaza Patio, uno de los lugares más concurridos por los hermosillenses, ubicado al sur de la ciudad. De acuerdo con información extraoficial, todo comenzó cuando las autoridades locales recibieron indicaciones sobre una posible explosión en la zona.

Entre los respondientes estuvieron diversas corporaciones, como Bomberos de Hermosillo e incluso el Ejército Mexicano, debido a que, como se recuerda, el 1 de noviembre ocurrió una tragedia originada supuestamente por la falla de un transformador eléctrico en una tienda Waldo’s de la capital del estado, que dejó como saldo 24 víctimas mortales, entre ellas madres de familia, adultos mayores, niños y empleados.

Sin embargo, a pesar de que los agentes revisaron cada una de las instalaciones, no se encontró fuego ni ningún indicio de peligro, por lo que al final el informe concluyó que la alarma se originó porque previamente la Comisión Federal de Electricidad (CFE) había estado revisando los equipos y, al interrumpirse temporalmente la energía eléctrica, se activó el generador de emergencia del establecimiento.

Solo fue una falsa alarma

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, según medios locales, no hay daños en el inmueble y únicamente se trató de un susto. Por su parte, se hace un llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad al realizar una denuncia a la línea de emergencia 911. En nuestro medio de comunicación estaremos al tanto de cualquier actualización que ocurra sobre este tema en las próximas horas.

En otro asunto

Como te informamos en TRIBUNA, el 18 de noviembre al mediodía, comerciantes y clientes reportaron un fuerte ruido en las calles Morelia y Guerrero. Ante esto, los respondientes, entre ellos Bomberos de Hermosillo y Protección Civil Municipal y Estatal, acordonaron el área para evitar riesgos; sin embargo, por fortuna, al igual que en este caso, únicamente se trató del ruido y no hubo peligro real para las personas presentes.

