Hombre lucha por su vida tras sufrir volcadura en Nogales; se impactó contra un poste de luz

Nogales, Sonora.- Durante la madrugada de este viernes 21 de noviembre, los servicios de emergencia y seguridad pública de Nogales atendieron un fuerte accidente de tránsito que dejó como saldo a una persona del sexo masculino con lesiones de gravedad. Las autoridades identificaron al herido como Uziel Cruz Muñoz, quien se encuentra bajo observación médica crítica, por lo que se requiere con urgencia contactar a sus familiares.

Los hechos se registraron alrededor de las 2:30 horas. Elementos de la Policía Municipal recibieron el reporte vía radiofrecuencia a través del C5, alertando sobre un percance automovilístico en el bulevar Luis Donaldo Colosio Murrieta y la calle Bustamante, a la altura de la colonia Encinos. Al arribar al sitio señalado, los agentes de tránsito encontraron un vehículo sedán Chevrolet Malibu, modelo 2011 y de color blanco, el cual presentaba severos daños en su carrocería.

La unidad se encontraba volcada sobre su propio techo, obstaculizando parcialmente la vía. De acuerdo con el peritaje realizado en la escena, la mecánica del accidente sugiere que el conductor perdió el control del automóvil, lo que provocó que este se impactara contra la falda del cerro adyacente. La inercia del golpe ocasionó la volcadura, deteniendo su trayectoria finalmente al chocar contra un poste de concreto propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En la inspección del lugar, los oficiales notaron que el interior del vehículo estaba vacío. No obstante, al revisar el perímetro, localizaron a un hombre tendido sobre el pavimento, justo al costado derecho de la unidad (lado del copiloto). La persona presentaba heridas visibles tanto en la región craneal como en las extremidades inferiores. Por ello se solicitó la presencia de paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios al paciente para su traslado al Hospital IMSS Bienestar.

El diagnóstico médico inicial indica que las lesiones sufridas ponen en riesgo la vida del paciente. Debido a su estado de salud inconsciente y delicado, no fue posible recabar su declaración en el momento ni obtener datos directos sobre la dinámica de los hechos. El caso ha sido turnado al Centro de Atención Temprana para llevar a cabo las diligencias legales e investigaciones correspondientes que permitan esclarecer las responsabilidades del siniestro.

Buscan a su familia

Actualmente, el paciente identificado como Uziel Cruz Muñoz permanece internado en estado grave. Las autoridades hospitalarias y de seguridad pública hacen un llamado a la ciudadanía para localizar a sus parientes. Si usted conoce a la familia o tiene información que facilite su contacto, se le solicita comunicarse de inmediato con las autoridades locales o acudir al área de urgencias del Hospital IMSS Bienestar.

Fuente: Tribuna del Yaqui