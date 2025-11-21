Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, SE QUEDA en la CÁRCEL; NO le otorgan LIBERTAD anticipada

Ciudad de México.- Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, se quedará en la cárcel. La jueza Ángela Zamorano Herrera no le otorgó su libertad anticipada al resolver que queda infundada la solicitud. El exmandatario permanecerá en el Reclusorio Norte al menos hasta el 15 abril del 2026, cuando cumpla su condena al 100 por ciento.

En 2018, el exgobernador priista se declaró culpable, sin ir a juicio, por lavado de dinero con empresas fantasmas que fueron invertidos en diversos bienes; sin embargo, se dio a la fuga en 2016 cuando dejó la gubernatura de Veracruz. El 15 de abril de 2017 fue detenido en Panajachel, Guatemala, y dos meses después fue extraditado a México. Al entrar al Reclusorio Norte, el abogado de Javier Duarte, Pablo Campuzano, "vamos a respetar la decisión que tome la jueza", afirmó; sin embargo, confió en que su cliente saldría de prisión, "la suerte está echada". Al salir de la audiencia dijo que interpondrá un recurso de apelación a la decisión de negarle la libertad anticipada.

La jueza Ángela Zamorano Herrera señaló que entre las razones por las cuales Duarte no saldrá en libertad está que tiene un proceso por desaparición forzada, delito que amerita prisión preventiva oficiosa, esto pese a que en noviembre de 2024 fue absuelto. Además, señaló que el exgobernador tampoco cumplió con el plan de actividades penitenciarias recreativas, deportivas y culturales. Afirmó que la defensa no aportó pruebas específicas de lo que hizo y solamente llevó a un testigo.

En las pruebas que presentó la Fiscalía General de la República (FGR), aseguró que Duarte es un interno con mala conducta y que se burló de las autoridades para evadir la justicia al no presentarse a la audiencia por presunta desaparición forzada. En total, la FGR presentó seis testigos para sustentar que no era viable la libertad anticipada del exgobernador.

¿Quién es la jueza Ángela Zamorano Herrera?

La jueza Ángela Zamorano Herrera tomó posesión en septiembre pasado como jueza penal de distrito al ser elegida como juzgadora. Fue postulada por el Poder Ejecutivo como candidata número 16 en la boleta amarilla.

Fuente: Tribuna del Yaqui