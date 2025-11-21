La hallaron con maletas llenas de ropa ajena; detienen a mujer por allanamiento en Nogales

Nogales, Sonora.- Este viernes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó a través de un comunicado, que fue posible la captura de una mujer en días recientes, en la ciudad de Nogales. Gracias a las pruebas reunidas por el Ministerio Público, Rosa María 'N', de 57 años de edad, fue vinculada a proceso penal como presunta responsable del delito de allanamiento de morada con violencia.

Durante el desarrollo de la audiencia inicial, la autoridad judicial competente analizó los datos de prueba aportados y determinó calificar de legal la detención. Acto seguido, se formuló la imputación correspondiente y se resolvió la situación jurídica de la acusada, imponiéndole prisión preventiva justificada como medida cautelar. Esta resolución implica que Rosa María 'N' deberá permanecer recluida mientras continúa el proceso legal.

Para tal efecto, el juez estableció un plazo de 3 meses destinado al cierre de la investigación complementaria. De acuerdo con la información contenida en la carpeta de investigación, los hechos que en cuestión ocurrieron la tarde del pasado 13 de noviembre de 2025, aproximadamente a las 15:29 horas. El suceso tuvo lugar en un edificio de departamentos localizado en la calle Astolfo R. Cárdenas, en la colonia Del Valle de dicha ciudad fronteriza.

Las indagatorias establecen que la acusada ingresó al inmueble sin permiso, ejerciendo violencia física sobre los mecanismos de seguridad al forzar y dañar las chapas de la puerta de acceso. Una vez en el interior de la vivienda, la mujer comenzó a empacar ropa y pertenencias de los residentes en maletas. Sin embargo, la acción fue interrumpida cuando el padre de uno de los inquilinos arribó al departamento, sorprendiéndola dentro del domicilio, lo que derivó en su posterior aseguramiento.

Otro crimen sucedió recientemente en Nogales. Los hechos se registraron durante las primeras horas de este martes 18 de noviembre, cuando una mujer de 55 años de edad resultó con lesiones derivadas de una riña suscitada en la colonia Lomas de Anza. Los primeros reportes señalan que la víctima fue atacada por un grupo de vecinos y se trasladó por sus propios medios a un hospital para recibir atención médica.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora