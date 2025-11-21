Otra balacera en Cócorit: Sicarios acribillan y asesinan a un hombre en la colonia Centro

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde de este viernes 21 de noviembre, se reportó una agresión armada en la comunidad de Cócorit, perteneciente al municipio de Cajeme, que dejó como saldo la muerte de un hombre. De acuerdo con los primeros informes, los hechos violentos ocurrieron poco después de las 15:00 horas en una vivienda ubicada sobre las calles 5 de Mayo, entre Argentina y Mariano Escobedo.

Vecinos de la zona alertaron a las autoridades a través del número de emergencias 911 tras escuchar varias detonaciones. Al lugar se movilizaron unidades de seguridad pública y servicios de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja fueron le brindaron atención a la víctima, pero al momento de su valoración, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. El hombre fue identificado como Alonso, de 27 años de edad.

Según las primeras indagatorias, la víctima se encontraba dentro del domicilio cuando fue sorprendido por sujetos armados que abrieron fuego en su contra para después darse a la fuga. El cuerpo de Alonso presentaba diversos impactos producidos por arma corta. Elementos de la Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Policía Municipal de Cajeme aseguraron el perímetro para preservar la escena.

Posteriormente, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) arribaron al sitio para iniciar con las diligencias. Se encargaron del levantamiento de indicios balísticos y otras pruebas que serán integradas a la carpeta de investigación para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables. Hasta el cierre de esta edición, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este suceso.

Paramédicos de Cruz Roja confirmaron la muerte del joven

El cuerpo de la víctima fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de Ciudad Obregón para la realización de la necropsia de ley y la conformación de su identidad. Este hecho se suma a la estadística de homicidios dolosos registrados en Cajeme durante el mes de noviembre, que alcanza la cifra de 22. Y es que apenas ayer jueves, otro hombre conocido con el apodo de 'El Indio' fue ejecutado también en Cócorit.

Fuente: Tribuna del Yaqui