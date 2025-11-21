Otro choque de Autobús en Hermosillo: Más de 15 pasajeros resultan lesionados en bulevar Morelos

Hermosillo, Sonora. – La mañana de este viernes 21 de noviembre de 2025 se registró nuevamente un accidente que involucró transporte público, aunque en esta ocasión el otro afectado fue un vehículo particular, una camioneta de color gris. De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron alrededor de las 9:00 horas, justo en el bulevar Morelos, a la altura de la avenida León Guzmán, en la ciudad de Hermosillo.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se reportan quince personas lesionadas que viajaban a bordo de la línea 17 Express; afortunadamente, se informa que las lesiones son leves. De hecho, cuando ocurrió el incidente, el camión transportaba a unos 40 ciudadanos. En nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier actualización que surja en las próximas horas relacionada con este tema.

Todo parece indicar que el problema se originó cuando el vehículo particular intentó cruzar el bulevar Morelos desde la avenida León Guzmán, de poniente a oriente, lo que resultó contraproducente, ya que el camión que circulaba de norte a sur impactó la parte lateral del automóvil. La persona herida que viajaba en la camioneta fue trasladada a la Clínica 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

No hay víctimas mortales

A la escena acudieron elementos de Bomberos de Hermosillo para atender a los lesionados; hasta el momento se desconoce si más personas requirieron ser trasladadas a un nosocomio. Además, estuvieron presentes agentes de la Policía Municipal de Tránsito para realizar el peritaje correspondiente. Se hace un llamado a la ciudadanía a conducir siempre con precaución y respetando las reglas de tránsito.

#Seguridad | TREMENDO ACCIDENTE: Se sube a la guarnición y choca monumento frente a la cascada de Ciudad Obregón uD83DuDCA5uD83DuDE98uD83DuDEA8https://t.co/pyz2RAM7tz — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 21, 2025

En otro asunto, como te informamos en TRIBUNA, el sábado 18 de noviembre, un autobús del transporte público sufrió un accidente en la colonia Emiliano Zapata, ubicada al sur de Hermosillo. En esta ocasión, el incidente no solo dejó personas lesionadas, sino también cuantiosos daños materiales. En aquel entonces, se mencionó que se trataba de una unidad de la ruta 4, que transportaba aproximadamente a 33 pasajeros.

Fuente: Tribuna del Yaqui