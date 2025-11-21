Ciudad Obregón, Sonora.- Este viernes 21 de noviembre de 2025 se vivieron momentos de pánico en el estacionamiento de un supermercado de Ciudad Obregón, cabecera del municipio de Cajeme, ya que se registró una privación de la libertad, también conocida como 'levantón', de una persona del sexo masculino a plena luz del día. Los hechos generaron una gran movilización policiaca en el sector y los alrededores; aquí todos los detalles.

De acuerdo al reporte, los hechos sucedieron poco antes de las 14:30 horas en la calle Guerrero y Michoacán de la colonia Cumuripa cuando al estacionamiento del establecimiento comercial llegaron tres vehículos y se llevaron por la fuerza a la persona del sexo masculino. No se dieron detalles, pero se presume que la víctima se encontraba comprando en el supermercado y al salir fue llevado por la fuerza, pero la información no ha sido confirmada por las autoridades.

Pánico por 'levantón' en supermercado de Ciudad Obregón; tres vehículos participaron en los hechos

Los testigos visuales de los hechos señalaron a tres vehículos: un Sentra color blanco, que fue donde subieron al sujeto para llevárselo; un Jetta de color negro y otro Jetta de color vino. El primer automóvil huyó por la calle Michoacán, mientras que los otros dos salieron a fuerza de carrera por la calle No Reelección con rumbo a la colonia Plano Oriente. Hasta la publicación de esta nota no se dieron más detalles de la víctima y de los presuntos responsables tampoco se sabe nada.

A la escena de los hechos llegaron como primeros respondientes elementos de la Policía Municipal de Cajeme y posteriormente personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) que tomaron nota de los hechos. Cabe señalar que durante un rato, un helicóptero de las autoridades sobrevoló la zona, por lo que no se descarta la pronta captura de los probables responsables de los hechos.

En el supermercado las actividades continuaron de manera regular mientras las autoridades hacían sus labores de investigación, pero los hechos sí generaron pánico entre los ciudadanos que se encontraban haciendo sus compras.Se espera que pronto las autoridades den a conocer más información sobre los hechos, en la medida en que las investigaciones lo permitan.

#Seguridad | TREMENDO ACCIDENTE: Se sube a la guarnición y choca monumento frente a la cascada de Ciudad Obregón uD83DuDCA5uD83DuDE98uD83DuDEA8https://t.co/pyz2RAM7tz — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 21, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui