Puebla: Violento ataque en Tianguismanalco deja al presidente municipal herido de GRAVEDAD

San Juan Tianguismanalco, Puebla.- La noche de este jueves 20 de noviembre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Puebla desplegaron un operativo en San Juan Tianguismanalco luego de que se reportara una agresión directa contra el presidente municipal. Este hecho terminó con un hombre detenido, quien sería el atacante del funcionario.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas, tiempo local, cuando el alcalde Juan Pérez Moral fue atacado en plena cabecera municipal mientras conversaba con algunos regidores. Según testigos, un hombre se acercó al edil y comenzó a increparlo por supuestos conflictos personales del pasado. Pese a que el presidente municipal intentó calmar la situación, el agresor sacó un objeto punzocortante y lo lesionó en el cuello.

Autoridades investigan ataque contra presidente municipal de Tianguismanalco. Foto: Facebook

La herida provocó una pérdida importante de sangre, por lo que quienes se encontraban en el lugar auxiliaron de inmediato al funcionario mientras solicitaban apoyo a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana lograron estabilizarlo en el sitio para posteriormente trasladarlo de urgencia al Hospital Ángeles, en la capital de Puebla, donde fue ingresado en estado grave debido a la profundidad de la lesión.

En paralelo, agentes de la Policía Municipal de Puebla y de la Policía Estatal aseguraron la zona, implementaron un cerco de seguridad y emprendieron la búsqueda del responsable, quien todavía se encontraba en los alrededores. Minutos después, el hombre fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, tras ser trasladado al C5 para su valoración y registro correspondiente.

A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades estatales y municipales no han emitido un comunicado oficial sobre el móvil del ataque, y se espera que en las próximas horas se dé información sobre la condición médica del alcalde, así como los avances de la investigación. La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE) de Puebla ya habría iniciado las primeras diligencias para esclarecer el caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui