Tragedia en Nogales: Niña de solo 3 años muere atropellada en la colonia Misión de Anza

Nogales, Sonora.- Durante la noche de este viernes 21 de noviembre, autoridades del municipio de Nogales, confirmaron el deceso de una niña de aproximadamente 3 años de edad. El lamentable suceso se registró luego de un accidente de tránsito ocurrido en calles del fraccionamiento Misión de Anza, donde la menor fue impactada por un vehículo. De momento se desconoce si hay personas detenidas por este hecho.

De acuerdo con los primeros reportes, tras ser atropellada, la infante fue subida a un automóvil particular con la intención de trasladarla de urgencia al hospital más cercano para recibir atención médica. Sin embargo, al transitar sobre el camino viejo a Cananea, el conductor se encontró con unidades de emergencia y paramédicos de Cruz Roja que ya se encontraban en el lugar atendiendo un hecho de tránsito distinto.

En dicho accidente se vieron involucrados una motocicleta y un automóvil, los cuales habían chocado momentos antes. Aprovechando la presencia de los socorristas, las personas a bordo del vehículo particular detuvieron su marcha para solicitar auxilio para la niña. Lamentablemente, al realizar la valoración médica correspondiente, el personal de emergencias confirmó que la menor ya no contaba con signos vitales.

Esto se debió a las severas lesiones sufridas durante el atropellamiento. En relación con la mecánica de los hechos, trascendió información extraoficial que sugiere que el conductor del vehículo que trasladaba a la víctima podría ser la misma persona involucrada en el accidente inicial, quien habría auxiliado a la madre y a la niña tras el impacto. No obstante, este dato no ha sido corroborado por la Fiscalía, por lo que permanece especulación.

El lugar donde se confirmó al muerte de la pequeña

En el sitio estuvieron presentes peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) para procesar la escena y recabar las pruebas necesarias que permitan esclarecer con exactitud cómo ocurrió el accidente. El cuerpo de la menor fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la realización de la necropsia de ley, trámite indispensable para determinar la causa de la muerte.

Fuente: Tribuna del Yaqui