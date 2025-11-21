Tragedia en Sonora: Hombre muere tras ser atropellado en la Carretera Internacional; responsable huye

Guaymas, Sonora.- La tarde-noche de este jueves 20 de noviembre de 2025, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de Sonora desplegaron un operativo en la Carretera Internacional México 15, en el tramo Guaymas–Empalme, luego de que se informara sobre un grave accidente que involucraba a un peatón herido: un masculino atropellado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga. Por desgracia, la víctima murió.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron durante la tarde-noche del jueves, alrededor de las 19:00 horas, en la zona cercana al Puente Douglas, donde un hombre de 50 años, identificado oficialmente como José Valenzuela Hernández, de 50 años de edad y residente del sector Fátima, se encontraba en el área con la intención de pasar un tiempo pescando.

Testigos señalaron que el hombre intentaba cruzar o caminar por el acotamiento cuando fue sorprendido por un automóvil que se desplazaba a alta velocidad, el cual lo golpeó. Tras el impacto, el vehículo involucrado no detuvo su marcha y escapó del sitio, dejando al afectado tirado sobre la cinta asfáltica.

Personas que se encontraban en las inmediaciones solicitaron el apoyo de las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad llegaron a la escena paramédicos de la Cruz Roja de Empalme, quienes brindaron atención preliminar al lesionado. Señalaron que el hombre aún presentaba signos vitales.

Posteriormente fue trasladado al Hospital del IMSS en Empalme, donde ingresó en estado crítico debido a las múltiples lesiones ocasionadas por el atropellamiento. No obstante, pese a los esfuerzos del personal médico, José Valenzuela Hernández perdió la vida mientras recibía atención. Su fallecimiento fue notificado a las autoridades investigadoras, que ya trabajan en la identificación del vehículo responsable y en el análisis de posibles cámaras de vigilancia en la zona.

En tanto, elementos policiacos resguardaron el área donde ocurrió el accidente para recabar indicios que permitan avanzar en la indagatoria. Las autoridades exhortaron a la población a reportar cualquier información que ayude a ubicar al conductor que abandonó la escena.

