Trágico accidente en Ahome: Joven muere al caer con su vehículo al canal del Primero de Mayo

Ahome, Sinaloa. – La mañana de este viernes 21 de noviembre de 2025, un joven que fue identificado como Elvin Javier, de 23 años de edad, perdió la vida en un brutal accidente mientras conducía un vehículo justo por el ejido Primero de Mayo, en el municipio de Ahome, Sinaloa. De acuerdo con información extraoficial, lo que realmente sucedió es que su unidad cayó al interior de un dren.

Hasta el momento de la redacción de esta nota, se desconoce el motivo exacto del incidente. Aunque se sabe que perdió el control de su vagoneta marca Honda, línea CR-V, color arena, todavía se investiga qué ocasionó esta lamentable situación. Se presume que la víctima podría haber ingerido alcohol por la celebración del 20 de noviembre y que también influyó el exceso de velocidad.

El automóvil quedó con las llantas hacia arriba y los daños materiales son considerables. En nuestro medio estaremos al pendiente de cualquier avance que surja en las próximas horas; por el momento, solo queda esperar a que las autoridades locales logren esclarecer su muerte. El cuerpo fue trasladado a una funeraria para su revisión y será entregado posteriormente a sus familiares.

El joven murió

A la escena acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Los Mochis, así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Dirección de Tránsito Municipal, ya que el joven estaba atrapado dentro del vehículo. Tras realizar varias maniobras, se logró retirar el cuerpo. Se hace un llamado a la ciudadanía para reportar este tipo de incidentes a través del número de emergencias 911.

#Seguridad | Golpe al crimen en Ciudad Obregón: Capturan a 3 presuntos generadores de violencia uD83DuDEA8https://t.co/GIZpPx4Lxs — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 21, 2025

Otro accidente en Ahome

En otro hecho ocurrido el mismo día, un chófer de un tráiler dejó sin luz a varias comunidades del municipio de Ahome al derribar algunos postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el Libramiento Oriente, en la Zona Industrial de Los Mochis. Al igual que antes en la escena también se presentaron elementos de la Dirección de Tránsito Municipal de Ahome para atender la situación.

Fuente: Tribuna del Yaqui