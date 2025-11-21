TREMENDO ACCIDENTE: Se sube a la guarnición y choca monumento frente a la cascada de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Esta mañana de 21 de noviembre de 2025, en la entrada sur de Ciudad Obregón se registró un tremendo accidente, pues un automóvil Toyota Camry terminó montado sobre la guarnición y el área ajardinada frente a la cascada de la entrada de la ciudad, luego de que su conductor realizara una maniobra evasiva para evitar chocar contra otro vehículo que se le atravesó.

El accidente ocurrió poco antes de las 9:15 de la mañana de este viernes, en la intersección de la calle 200 y la prolongación Miguel Alemán. La unidad involucrada es un sedán Toyota Camry modelo 2005, conducido por José Ángel 'N', de 36 años, quien resultó ileso. Según su versión, circulaba en diagonal de sur a norte por la 200 cuando, de manera repentina, un vehículo Chevy viró hacia la Miguel Alemán y se atravesó en su ruta.

Se sube a la guarnición y choca monumento frente a la cascada de Ciudad Obregón

Para evitar la colisión, el automovilista giró bruscamente hacia la derecha, lo que provocó que impactara un objeto fijo, subiera a la guarnición y terminara dentro del jardín xerófilo donde se encuentran cactus y palmas de ornato. En el impacto, un monumento del Club Rotario fue derribado. El percance dejó daños materiales por aproximadamente 40 mil pesos. Agentes de Tránsito Municipal de Cajeme acudieron al lugar para tomar nota de los hechos y elaborar el informe correspondiente.

Patrulla protagoniza choque y derriba portón al sur de Ciudad Obregón

En otro accidente vial, una patrulla de la Policía Municipal de Cajeme, que presuntamente se dirigía a atender un hecho delictivo, protagonizó un accidente de tránsito la tarde de ayer jueves 20 de noviembre de 2025. Los primeros reportes indican que la unidad oficial se impactó contra un vehículo particular y derribó el portón de un establecimiento de distribución de gas LP, situado a la altura de la colonia Faustino Félix.

De acuerdo con información extraoficial, los hechos se registraron alrededor de las 17:40 horas, cuando el vehículo de la corporación policial se movilizaba sobre la calle 300. Fue en ese momento que supuestamente impactó por alcance al tripulante de una camioneta Nissan, color gris y modelo atrasado, lo que derivó en que perdiera el control del volante y tumbara la estructura metálica del citado negocio, quedando dentro del mismo.

Patrulla de la Policía Municipal de Cajeme choca

Fuente: Tribuna del Yaqui