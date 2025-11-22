Accidente al sur de Ciudad Obregón deja un lesionado: Sujeto pierde el control y vuelca en Pueblo Yaqui

Cajeme, Sonora.- Durante la noche de ayer viernes 21 de noviembre, minutos antes del sábado, se registró un aparatoso accidente en el suroeste de Ciudad Obregón, por causa del exceso de velocidad. El suceso tuvo lugar en calles de la comisaría de Pueblo Yaqui, perteneciente al municipio de Cajeme, después de que un conductor perdiera el control de su pick up y terminara volcando sobre un bulevar.

De acuerdo con la información compartida hasta este momento, fue alrededor de las 23:40 horas del viernes que se registró el fuerte choque vehicular sobre el bulevar Emiliano Zapata entre Graciano Sánchez y Ursulo Galván, después de que el conductor de una camioneta perdiera el control al ir circulando a exceso de velocidad, y terminara subiéndose al camellón y después chocando contra un árbol.

La unidad de la marca Chevrolet tipo pick up, color dorada modelo 2003, terminó volcada llantas arriba y su conductor fue identificado como Julián A.H., de 33 años, mismo que tiene su domicilio en el Valle del Yaqui. El sujeto resultó con golpes en diversas partes del cuerpo, sin embargo, no se tratan de lesiones graves. Sin embargo, fue atendido en el mismo lugar del percance y después trasladado al Hospital IMSS Bienestar de Ciudad Obregón para recibir atención médica especializada.

Volcadura en Pueblo Yaqui deja un lesionado

Se estima que los daños materiales de este hecho ascienden a 30 mil pesos aproximadamente. Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Cajeme pertenecientes a la Estación 5 de Pueblo Yaqui, así como paramédicos de Cruz Roja y agentes de la Policía Municipal, quienes tomaron nota de lo sucedido y se encargaron de recopilar los datos necesarios para realizar el Informe Policial Homologado.

Cabe resaltar que la misma noche del viernes, pero en el municipio de Navojoa, tuvo lugar un fatal accidente que dejó saldo de una persona sin vida. Un motociclista murió después de ser impactado por alcance por una camioneta mientras circulaba por la carretera que atraviesa el Ejido 5 de Junio. La víctima fue identificada como Epifanio Borboa Medina, de 30 años, quien se desempeñaba como abogado y era muy conocido en la región.

Fuente: Tribuna del Yaqui