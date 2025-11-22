Ciudad Obregón: Pablo Alberto 'N' es vinculado a proceso por apropiarse de vivienda en Amanecer II

Ciudad Obregón, Sonora.- Un sujeto identificado como Pablo Alberto 'N' fue vinculado a proceso y se encuentra en prisión preventiva por el delito de despojo en contra de Martha “N”, quien es propietaria de una vivienda en la colonia Amanecer II de Ciudad Obregón, registrada a su nombre desde diciembre de 1999. El problema surgió el 14 de mayo de 2025, cuando el imputado ingresó al inmueble sin autorización, lo que generó el conflicto legal que ahora enfrenta.

De acuerdo con un comunicado emitido este sábado 22 de noviembre por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), un juez dictó la resolución durante una audiencia en la que se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria: "La resolución judicial fue dictada en la audiencia donde el juez determinó vincularlo a proceso y fijó la medida cautelar de prisión preventiva justificada".

Los hechos

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se sabe que el sujeto ingresó al inmueble "sin derecho ni consentimiento", llegando incluso a colocar cerraduras, y permaneció en el lugar desde esa fecha hasta que finalmente fue detenido mediante una orden de aprehensión. Por su parte, el Ministerio Público se comprometió a sancionar los delitos cometidos en contra de los ciudadanos.

En otro caso, ocurrido en la capital del estado, se vinculó a proceso y prisión preventiva justificada a Manuel Alberto 'N' por violencia familiar agravada en Hermosillo. El hombre, de 42 años, agredió el 12 de noviembre de 2025, alrededor de las 21:00 horas, a la víctima, una mujer de 41 años, tras molestarse por un comentario. Durante el ataque, le dio patadas, jalones de cabello y golpes en el rostro.

El incidente ocurrió en un domicilio de la colonia Los Naranjos, en Hermosillo. Tras las agresiones, la afectada logró salir del lugar y resguardarse en su automóvil, desde donde llamó a la línea de emergencia 911. Una vez que arribaron los agentes y una ambulancia, esta última la trasladó a un hospital cercano, mientras que el responsable fue puesto a disposición de la autoridad judicial.

Fuente: Tribuna del Yaqui