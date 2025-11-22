Código Rojo en Empalme: Hieren de al menos un balazo a hombre; identifican a la víctima

Empalme, Sonora.- El sur de Sonora y otras partes del estado continúan siendo escenario de hechos de alto impacto y es que en las últimas horas se han registrado varios sucesos que han provocado intensas movilizaciones. Recientemente, en el municipio de Empalme, tuvo lugar una nueva agresión armada que al menos dejó una víctima, la cual ya fue identificada y se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo con la información revelada hasta el momento, fue la noche de ayer viernes 21 de noviembre, alrededor de las 23:00 horas, cuando se registró la agresión armada en el poblado Morelos, también conocido como 'La Atravesada'. En este sector, una persona del sexo masculino resultó lesionada de al menos un disparo en el glúteo y se trasladó por sus propios medios a recibir atención médica por su propia cuenta a un hospital.

El lesionado llegó hasta las instalaciones del hospital IMSS Bienestar en Guaymas para pedir atención médica. El sujeto fue identificado como Marco Antonio 'N', de 24 años, quien al entrevistarse con las autoridades, afirmó haber sido atacado a disparos por elementos de la Secretaría de Marina que circulaban a bordo de una patrulla de la Policía Municipal.

#Seguridad | Accidente al sur de Ciudad Obregón deja un lesionado: Sujeto pierde el control y vuelca en Pueblo Yaqui uD83DuDEA8uD83DuDE91https://t.co/Nh3gqslqvz — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 23, 2025

Al entrevistarse con policías municipales, el afectado afirmó que mientras caminaba por la mencionada comunidad rural, fue atacado a disparos por presuntos marinos y al refugiarse en un domicilio particular, descubrió que una de las balas lo alcanzó y por ello acudió a pedir ayuda al mencionado nosocomio. Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) acudieron al hospital para entrevistarse con la víctima y tomarle su declaración.

Se espera que dentro de poco las autoridades puedan compartir avances sobre el caso y que esclarezcan si personal de la Marina estuvo involucrado. Cabe resaltar que hace algunos momentos trascendió que el sujeto se habría escapado del hospital donde estaba siendo atendido, pero hasta el momento no ha sido confirmado por ninguna autoridad oficial.

#Seguridad | Macabro hallazgo en Hermosillo: Encuentran a joven asesinado en las faldas del cerro del Coloso Alto uD83DuDEA8https://t.co/Bd956aGduT — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 23, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui