Código Rojo en Sonora: Enfrentamiento entre marinos y civiles en carretera de Pitiquito causa accidente

Pitiquito, Sonora.- Durante la noche de ayer viernes 21 de noviembre tuvo lugar una fuerte movilización policíaca en el norte del estado de Sonora, debido a que se registró un enfrentamiento armado entre elementos de la Secretaría de Marina y civiles. Los lamentables hechos tuvieron lugar alrededor de las 20:00 horas en el tramo carretero Pitiquito-Altar, a la altura del kilómetro 92 +500.

De acuerdo con los primeros reportes, la balacera comenzó después de que los marinos comenzaran una persecución en contra de los tripulantes de una camioneta marca Hyundai, línea Santa Fe, modelo 2017, debido a que se encontraban armados. Durante la huída, los presuntos golpearon otro vehículo que era abordado por una familia y se terminaron impactando contra el muro de contención de la carretera, cerca de las vías del tren. El otro vehículo involucrado es de la marca Cupra, tipo Sedan, color Blanco, modelo reciente.

Los sujetos armados dejaron abandonada la camioneta y huyeron del lugar

Los sujetos lograron descender de la unidad Hyundai y huyeron a fuerza de carrera del sitio, sin que hasta el momento se reporte su detención. Tras asegurar el área y la camioneta, las autoridades procedieron a realizar una revisión y localizaron un arma de fuego tipo fusil, Marca Riley Defense Inc Hicoru NC, calibre 7.62x39, además encontraron seis cargadores de metal de color negro calibre 7.62x39 y una bolsa transparente que contenía varias bolsitas con producto color rosa que dio positivo a narcótico.

En el lugar también se hicieron presentes, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), de la Policía Municipal de Pitiquito, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Guardia Nacional, así como oficiales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). Asimismo, acudieron al llamado de emergencia paramédicos de la Cruz Roja para realizar una revisión a los civiles que resultaron afectados durante el choque.

Afortunadamente, no hubo reporte de víctimas ni lesionados, ya que ninguna persona requirió traslado para recibir atención médica a un hospital. El arma, cargadores, narcótico y vehículo quedaron a disposición del Ministerio Público y elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se encargaron de iniciar con la debida carpeta de investigación. Se espera que dentro de poco, las autoridades compartan avances sobre estos hechos.

Los presuntos delincuentes se impactaron contra otro vehículo

Fuente: Tribuna del Yaqui