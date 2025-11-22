Código Rojo: Matan a dos durante balacera en colonia Tierra Nueva de Hermosillo; identifican a las víctimas

Hermosillo, Sonora.- La capital del estado de Sonora, Hermosillo, continúa siendo escenario de hechos de alto impacto, pues como se sabe, durante los últimos meses se ha registrado un incremento en asesinatos, ataques armados, desapariciones y otros delitos. Apenas la tarde de ayer viernes 21 de noviembre tuvo lugar una balacera en calles de la colonia Tierra Nueva, que desafortunadamente dejó saldo de dos personas ejecutadas.

De acuerdo con los reportes, los hechos tuvieron lugar durante la tarde del viernes, alrededor de las 17:00 horas, sobre la calle Estepas, entre Océano Oriente y Océano Poniente. Hasta este sitio, se desplegaron oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Policía Municipal de Hermosillo después de recibir el llamado de emergencia que los alertaba sobre el desarrollo de una agresión armada en la zona.

Testigos oculares indicaron a las autoridades que sujetos armados, a bordo de dos al menos dos vehículos, llegaron al sitio y abrieron fuego en contra de dos sujetos en plena vía pública, para luego huir con rumbo desconocido sin lograr ser detenidos. Cuando los oficiales arribaron a la zona, localizaron a dos masculinos heridos por proyectil de arma de fuego, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja.

Dos personas fueron ejecutadas en la colonia Tierra Nueva de Hermosillo

Desafortunadamente, uno de los hombres murió en el mismo lugar del ataque y fue identificado por su propia hermana como Octavio 'N', de 35 años. En tanto que el otro sujeto fue trasladado a recibir atención médica al Hospital General y lamentablemente perdió la vida mientras era atendido. Él fue identificado bajo el nombre de José 'N'.

Presuntamente, Octavio contaba con un amplio historial delictivo, ya que había sido detenido por delitos como robo con violencia, robo a casa habitación y establecimientos y narcomenudeo, además de que había sido investigado como probable responsable por delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo.

Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) acudió el sitio para recoger la evidencia balística, localizando al menos 21 casquillos percutidos calibre 9 mm; además se hicieron cargo de trasladar los restos de Octavio 'N' al anfiteatro para la necropsia de ley. En tanto que oficiales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) abrieron una nueva carpeta, en busca de esclarecer el crimen y dar con los responsables.

#Seguridad | Código Rojo en Sonora: Enfrentamiento entre marinos y civiles en carretera de Pitiquito causa accidente uD83DuDEA8https://t.co/e5pEAAhLsV — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 22, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui