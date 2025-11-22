Conductor le corta la circulación a otro auto en carretera Guaymas-Ciudad Obregón y provoca aparatoso choque

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde de este sábado 22 de noviembre, autoridades de Protección Civil Estatal alertaron a los automovilistas sobre tráfico lento en la carretera libramiento Guaymas-Ciudad Obregón, debido a que se registró un aparatoso accidente. Los hechos ocurrieron después de que un conductor le cortara la preferencia de paso a otro vehículo y ambos protagonizaran un fuerte choque.

Derivado del accidente vial, al menos cuatro personas resultaron afectadas, pero afortunadamente, presentaron lesiones leves que no ameritaron su hospitalización. De acuerdo con el reporte, los hechos tuvieron lugar a la altura del kilómetro 6 del tramo carretero Guaymas-Ciudad Obregón, justo en el entronque con el camino que conduce a la colonia Ladrillera.

El conductor que provocó el accidente estaba a bordo de una camioneta marca Chevrolet línea Captiva color oscuro, la cual circulaba en dirección de norte a sur sobre la carretera federal y le cortó preferencia un vehículo color guinda que intentaba cruzar de Maytorena a Empalme. Como se mencionó anteriormente, los tripulantes de ambos vehículos resultaron con golpes muy leves, que no ameritaron su traslado a un nosocomio local.

ALERTA CARRETERA



Debido a un accidente en el que participaron dos vehículos, sin lesionados, hay tránsito lento en el kilómetro 6 del Libramiento Guaymas con dirección a Ciudad Obregón.



Se recomienda precaución y atender las indicaciones de las autoridades. pic.twitter.com/myVHh7ZQCT — Protección Civil Sonora (@cepcsonora) November 22, 2025

Aunque no hubo lesionados de gravedad tras el encontronazo, el accidente sí dejó elevados daños materiales, ya que ambos vehículos resultaron destrozados casi en su totalidad. En el lugar se hicieron presentes elementos del Cuerpo de Bomberos, así como personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) para brindar atención a las víctimas. La circulación en la zona permaneció cerrada por unos minutos pero más tarde se recuperó el tráfico de forma normal.

En otras noticias que ocurrieron en el sur de Sonora, la noche de ayer viernes 21 de noviembre se reportó la muerte de un motociclista luego de protagonizar un aparatoso accidente. Los hechos tuvieron lugar en la carretera que atraviesa el Ejido 5 de Junio, ubicado en el municipio de Navojoa, después de que el conductor del vehículo de dos ruedas fuera impactado por alcance por una camioneta Toyota C-HR de color gris oscuro.

Los vehículos involucrados en el accidente

Fuente: Tribuna del Yaqui