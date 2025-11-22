¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
Seguridad

Joven abogado al que conocían como 'Güerito' muere en accidente en Navojoa; unidad terminó DESTRUIDA

Un joven identificado como Epifanio Borboa Medina, de 30 años, perdió la vida tras sufrir un fuerte accidente a bordo de una motocicleta

Joven abogado al que conocían como 'Güerito' muere en accidente en Navojoa; unidad terminó DESTRUIDA
Muere motociclista en fatal accidente al sur de Sonora Foto: Cortesía

Navojoa, Sonora.- La madrugada de este sábado 22 de noviembre de 2025, alrededor de la 1:00 horas, ocurrió un terrible accidente de tránsito en la carretera que atraviesa el Ejido 5 de Junio, ubicado en el municipio de Navojoa, Sonora. De acuerdo con información extraoficial, un joven motociclista fue impactado por alcance por un vehículo Toyota C-HR de color gris oscuro, de placas desconocidas.

Lamentablemente, la víctima perdió la vida al instante. Fue identificada como Epifanio Borboa Medina, de 30 años, quien se desempeñaba como abogado y era muy conocido entre los habitantes de su comunidad, pues tenía su domicilio en la colonia Talamante, en Etchojoa, Sonora. En cuanto a la conductora del automóvil, permaneció en la escena y fue puesta a disposición de las autoridades competentes.

De inmediato arribaron al sitio agentes periciales de la Policía Municipal para realizar las investigaciones correspondientes; además, se solicitó la presencia de un servicio funerario para el levantamiento del cuerpo y de una grúa para retirar las unidades involucradas. De hecho, las pérdidas materiales son considerables, ya que debido a la fuerza del impacto la motocicleta quedó completamente destruida.

El vehículo quedó en muy mal estado 
El vehículo quedó en muy mal estado 

En redes sociales como Facebook, algunos conocidos de Epifanio Borboa expresaron sus condolencias a la familia; según publicaciones, al joven abogado le solían apodar 'Güerito'. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen más detalles sobre lo ocurrido y ninguna fuente oficial se ha pronunciado, pero en TRIBUNA estaremos pendientes de cualquier novedad.

Cabe destacar que alrededor de las 8:00 horas del domingo 16 de noviembre ocurrió un accidente similar, aunque en la comisaría de San Ignacio Cohuirimpo, sobre la avenida Emiliano Zapata, a la altura del Panteón Las Piedritas. Personas que pasaban por el área reportaron un percance que involucraba a un motociclista, y cuando arribaron las autoridades, el hombre —de aproximadamente 45 a 50 años— ya no contaba con signos vitales.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.