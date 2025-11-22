Joven abogado al que conocían como 'Güerito' muere en accidente en Navojoa; unidad terminó DESTRUIDA

Navojoa, Sonora.- La madrugada de este sábado 22 de noviembre de 2025, alrededor de la 1:00 horas, ocurrió un terrible accidente de tránsito en la carretera que atraviesa el Ejido 5 de Junio, ubicado en el municipio de Navojoa, Sonora. De acuerdo con información extraoficial, un joven motociclista fue impactado por alcance por un vehículo Toyota C-HR de color gris oscuro, de placas desconocidas.

Lamentablemente, la víctima perdió la vida al instante. Fue identificada como Epifanio Borboa Medina, de 30 años, quien se desempeñaba como abogado y era muy conocido entre los habitantes de su comunidad, pues tenía su domicilio en la colonia Talamante, en Etchojoa, Sonora. En cuanto a la conductora del automóvil, permaneció en la escena y fue puesta a disposición de las autoridades competentes.

De inmediato arribaron al sitio agentes periciales de la Policía Municipal para realizar las investigaciones correspondientes; además, se solicitó la presencia de un servicio funerario para el levantamiento del cuerpo y de una grúa para retirar las unidades involucradas. De hecho, las pérdidas materiales son considerables, ya que debido a la fuerza del impacto la motocicleta quedó completamente destruida.

El vehículo quedó en muy mal estado

En redes sociales como Facebook, algunos conocidos de Epifanio Borboa expresaron sus condolencias a la familia; según publicaciones, al joven abogado le solían apodar 'Güerito'. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen más detalles sobre lo ocurrido y ninguna fuente oficial se ha pronunciado, pero en TRIBUNA estaremos pendientes de cualquier novedad.

Cabe destacar que alrededor de las 8:00 horas del domingo 16 de noviembre ocurrió un accidente similar, aunque en la comisaría de San Ignacio Cohuirimpo, sobre la avenida Emiliano Zapata, a la altura del Panteón Las Piedritas. Personas que pasaban por el área reportaron un percance que involucraba a un motociclista, y cuando arribaron las autoridades, el hombre —de aproximadamente 45 a 50 años— ya no contaba con signos vitales.

Fuente: Tribuna del Yaqui