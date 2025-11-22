Macabro hallazgo en Hermosillo: Encuentran a joven asesinado en las faldas del cerro del Coloso Alto

Hermosillo, Sonora.- Desde tempranas horas de este sábado 22 de noviembre se activó el llamado Código Rojo en la capital del estado de Sonora, Hermosillo, debido a que vecinos del cerro del Coloso Alto localizaron un cuerpo en plena vía pública. De acuerdo con los primeros reportes, los restos pertenecían a un joven, el cual presuntamente fue privado de la vida, ya que presentaba heridas producidas por arma blanca.

Las autoridades de Hermosillo recibieron el reporte del llamado de emergencia alrededor de las 7:25 horas de este sábado, después de que trausentes que pasaban por la zona se encontraran con el cadáver, por lo que de inmediato realizaron el reporte a través del 911. Cuando los oficiales llegaron al sitio, confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que solicitaron la presencia de personal de Servicios Periciales.

Trascendió que el cuerpo tenía al menos una lesión producida por arma blanca en la parte posterior y lateral derecho del cuello. Aunque hasta este momento se desconoce la identidad de la víctima, ha trascendido que se trata de un masculino joven de entre 20 y 25 años. Se reportó que el joven es de complexión delgada, tez morena clara, cabello ondulado largo color castaño oscuro, además se mencionó que llevaba puesto un suéter rosa y un pantalón negro.

Encuentran a joven asesinado en las faldas del Coloso Alto en Hermosillo

Los vecinos de la zona manifestaron no haber visto nada, pero resaltaron que alrededor de las 4:00 horas los perros ladraron insistentemente en dirección donde apareció el cuerpo horas más tarde. Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) acudieron a la escena para recabar la evidencia y además trasladar el cuerpo hacia las instalaciones del anfiteatro, donde será sometido a la necropsia de ley y también identificado.

Este macabro crimen se suma a otro asesinato registrado también este mismo sábado en la zona poniente de Hermosillo. Un hombre identificado como Jesús Fernando 'N' fue ejecutado a disparos en calles de la colonia Álvaro Obregón, después de presuntamente resistirse a un secuestro. El lamentable suceso tuvo lugar minutos antes de las 12:00 horas en la avenida Guadalajara y calle República de Guatemala de la mencionada colonia.

Fuente: Tribuna del Yaqui