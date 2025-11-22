Manuel Alberto 'N' golpeó y amenazó a mujer en Hermosillo; lo vinculan y le dan prisión preventiva por violencia

Hermosillo, Sonora.- La tarde de este sábado 22 de noviembre la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) emitió un comunicado de prensa para informar que obtuvo la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra de un sujeto que semanas atrás pateó, golpeó brutalmente y amenazó a una mujer en Hermosillo, después de molestarse por un comentario que esta le hizo.

El presunto, identificado como Manuel Alberto 'N', de 42 años, está siendo procesado por la institución estatal debido al delito de violencia familiar cometido en perjuicio de una mujer de 41 años. De acuerdo con la investigación realizada por la autoridad, los hechos ocurrieron el pasado miércoles 12 de noviembre de 2025, alrededor de las 21:00 horas, en un domicilio de la colonia Los Naranjos de Hermosillo.

El violento episodio comenzó debido a que el ahora imputado se molestó por un comentario que le hizo la víctima, a quien empujó y, después de que ella regresara al sitio por su celular, la agresión escaló. "Manuel Alberto 'N' comenzó a golpear a la víctima a patadas, la jaló del cabello, la arrojó al piso y continuó pateándola en diferentes partes del cuerpo, incluyendo la cara, costillas, y llegó a pisarle la cabeza y el cuello, mientras la amenazaba", señala el adelanto de la Fiscalía.

Afortunadamente, la víctima huyó del sitio antes de que ocurriera una tragedia. Cuando se logró levantar, corrió a resguardarse en su automóvil, colocando los seguros. Luego el presunto se colocó frente al carro y le gritó que lo atropellara "para meterse en problemas"; la mujer pudo realizar una llamada de emergencia al 911, por lo cual de inmediato llegaron al sitio policías municipales y lograron la detención del presunto.

Además, solicitaron el arribo de una ambulancia para que la afectada recibiera atención y luego fue trasladada al hospital para recibir atención médica por las lesiones presentadas. "Tras ser puesto a disposición ante la autoridad judicial, esta representación social presentó datos de prueba contundentes que acreditan la probable responsabilidad del imputado por el citado delito, logrando las resoluciones judiciales ya mencionadas", finaliza el comunicado de la FGJE Sonora.

