Nogales: Detienen al hombre que arrolló y causó la muerte de niña de 3 años en Misión de Anza

Nogales, Sonora.- Hace unas horas se dio a conocer una tragedia que tiene consternada a la comunidad, pues una pequeña de tres años, alrededor de las 17:00 horas del viernes 21 de noviembre, fue arrollada sobre el bulevar De Anza, en la esquina con la calle Fronteras, en Nogales, Sonora. En un inicio se informó que no había detenidos, pero posteriormente se confirmó que ya hay una persona siendo investigada.

De acuerdo con información extraoficial, la madre declaró ante las autoridades que la niña se le soltó de la mano y corrió hacia la vialidad; el problema es que en ese preciso instante pasaba una vagoneta Nissan Pathfinder de color negro. De inmediato, el conductor descendió del vehículo y, al ver lo ocurrido, levantó a la menor; en una unidad particular trasladó a la mujer y a su hija al hospital más cercano para que recibiera atención médica.

Desafortunadamente, pese a que en el trayecto se encontraron con una ambulancia y solicitaron ayuda, los paramédicos confirmaron que la pequeña ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, las averiguaciones continúan y se realizará la autopsia de ley a la menor. En nuestro medio de comunicación permaneceremos atentos a cualquier actualización sobre el caso. Por ahora, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora no ha emitido ningún pronunciamiento.

El hombre está detenido

Según medios locales, el hombre que permanece detenido tiene 47 años y se espera que quede a disposición de la autoridad ministerial; en un par de horas se determinará si es responsable o no. En cuanto al vehículo, fue asegurado y se menciona que se cuenta con un testigo de los hechos. Se hace un llamado a supervisar siempre a los niños, especialmente cuando se encuentran en espacios abiertos.

En otro asunto, durante la madrugada de ayer los servicios de emergencia y seguridad pública de Nogales atendieron un fuerte accidente de tránsito que dejó al conductor con lesiones graves, quien fue identificado como Uziel Cruz Muñoz. El punto exacto donde ocurrieron los hechos fue el bulevar Luis Donaldo Colosio Murrieta y la calle Bustamante, a la altura de la colonia Encinos, donde un vehículo sedán Chevrolet Malibu, modelo 2011 y de color blanco, terminó volcado sobre su propio techo.

Fuente: Tribuna del Yaqui