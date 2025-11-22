¿Quién es Isidro Pastor? Detienen al exdirigente del PRI Edomex por presunto lavado de dinero (VIDEO)

Toluca, Estado de México.- Este pasado viernes 21 de noviembre de 2025 fue detenido Isidro Pastor Medrano, exdirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México, tras ser acusado de lavado de dinero. De hecho, la Fiscalía General de la República (FGR) lo señala por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Precisamente, en redes sociales el periodista de nota roja Carlos Jiménez compartió el momento exacto de su arresto.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la captura ocurrió a las 12:50 horas por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en calles de la colonia Nueva Santa María. Posteriormente fue trasladado al penal estatal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, donde quedó a disposición de un juez federal. En TRIBUNA estaremos pendientes de cualquier actualización respecto al caso.

En las imágenes se observa cómo dos agentes federales lo escoltan hasta el primer filtro de seguridad, donde otro oficial lo recibe y lo conduce hacia la entrada mientras lo sujeta por la nuca. Es necesario precisar que entre los señalamientos en su contra está la compra de un inmueble valuado en 40 millones de pesos; además, como se mencionó, se le relaciona con depósitos y movimientos financieros irregulares.

Arresto de Isidro Pastor Medrano

Un poco sobre Isidro Pastor Medrano

Fue diputado local durante la administración de Arturo Montiel Rojas; sin embargo, en 2005 rompió relación con él debido a la candidatura de Enrique Peña Nieto al Gobierno del Estado de México. A partir de ese momento se tuvo poca información sobre su actividad política hasta que regresó al ojo público cuando el entonces gobernador Eruviel Ávila Villegas lo designó secretario de Desarrollo Metropolitano, y más tarde pasó a ocupar el cargo de secretario de Movilidad.

A PRISIÓN, ISIDRO PASTOR ex DIRIGENTE del @PRI_EDOMEX

Así llevaron agentes federales a Isidro Pastor Medrano.

Los elementos d @SSPCMexico lo ubicaron y detuvieron en Toluca @Edomex @FGRMexico lo acusa de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Ya está en Santiaguito . pic.twitter.com/mVWFKjkTZS — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 21, 2025

De igual manera, en 2017 se postuló como candidato independiente a la gubernatura, aunque su aspiración fue anulada por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) tras ser acusado de falsificar firmas para obtener el registro. Por último, en 2020 encabezó al extinto Partido Encuentro Solidario (PES), y hace poco tiempo se le vio en las celebraciones de cumpleaños del dirigente de la Confederación Mexicana Sindical, Arturo Ruiz Ángeles, y del propio Montiel Rojas.

Fuente: Tribuna del Yaqui