Se desata ataque armado en Quintas del Sol, Hermosillo: Militares bajo fuego; un muerto y tres detenidos

Fuerte movilización se registró la noche del viernes entre elementos del Ejército Mexicano y un grupo de delincuentes de la colonia Quintas del Sol

Enfrentamiento armado en Hermosillo Foto: Internet/Ilustrativa

Hermosillo, Sonora.- La noche del viernes 21 de noviembre de 2025 se registró una intensa movilización policíaca debido a una presunta agresión armada en la que fueron atacados elementos del Ejército Mexicano. De acuerdo con información extraoficial, el hecho ocurrió entre la calle Bocamaya y Quinta Nopalera, en la colonia Quintas del Sol, ubicada en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

Al parecer, el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) realizaba recorridos de vigilancia en el sector cuando, de pronto, comenzaron a ser agredidos por sujetos que se encontraban al interior de un domicilio. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se cree que hay tres detenidos y al menos un herido; afortunadamente, no se trata de ningún militar debido a que el vehículo en el que viajaban es blindado.

Es importante destacar que precisamente en esta zona, la tarde de ayer, se desplegó un operativo en la avenida 19 donde se logró rescatar a una mujer que había sido privada de su libertad días antes. En ese caso, uno de los presuntos delincuentes fue abatido y, dentro de un inmueble, se localizó a Patricia Margarita, una fémina cuyos datos de búsqueda incluso habían sido difundidos en redes sociales.

Respecto a lo ocurrido hace unas horas, se presume que el tercer detenido era perseguido por un automóvil Jetta, aunque por ahora no hay más detalles sobre este acontecimiento en específico. Por lo pronto, como siempre, en nuestro medio de comunicación estaremos atentos a cualquier pronunciamiento de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, y podrás encontrar aquí en TRIBUNA cada uno de los pormenores.

La violencia en la capital del estado continúa al alza, con levantones, ataques armados, homicidios, atracos y otros delitos que los hermosillenses reportan a través de la línea de emergencia 911. Cabe mencionar que, tan solo el viernes, un hombre fue asesinado a tiros aproximadamente a las 14:40 horas justo en el bulevar Quintero Arce y la calle Campanela, correspondiente a la colonia Villa Bonita.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

