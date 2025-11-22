Tragedia en carretera Morelia–Pátzcuaro: Autobús volcado deja 10 víctimas mortales y 20 heridos

Tiripetío, Michoacán.- Este sábado 22 de noviembre de 2025, a muy temprana hora, se registró un trágico accidente en la carretera Morelia–Pátzcuaro, en Michoacán, cuando un autobús de pasajeros se volcó a la altura de Tiripetío, lo que provocó la muerte de 10 personas y dejó como saldo 20 heridos. De acuerdo con información extraoficial, la unidad partió de Uruapan y tenía como destino Tlalpujahua.

Una vez que arribaron al sitio paramédicos, bomberos, elementos de la Guardia Civil y de Protección Civil, así como diversas corporaciones policíacas, se percataron de que los afectados habían quedado atrapados entre los fierros retorcidos, lo que complicó significativamente las labores de rescate. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce si el incidente se debió a exceso de velocidad o a una falla mecánica.

En cuanto a las identidades de las víctimas, estas siguen siendo desconocidas; tampoco se ha informado sobre el estado de salud de los heridos. Sin embargo, nuestro medio estará atento a cualquier actualización que surja en las próximas horas. Por el momento, la compañía propietaria del vehículo no se ha pronunciado sobre el hecho, pero sí lo hizo la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

Dejó varios heridos

"En estos momentos realizamos diligencias en la carretera Morelia–Pátzcuaro, a la altura de Tiripetío, donde se registró la volcadura de un autobús de turismo, con un saldo preliminar de siete personas fallecidas y un número aún no determinado de heridas. De acuerdo con los datos recabados hasta el momento, la unidad se trasladaba de Uruapan con destino a Tlalpujahua", señala el informe difundido hace un par de horas.

De acuerdo a los datos recabados por momento, la unidad se trasladaba de Uruapan con destino a Tlalpujahua

Los accidentes están a la orden del día y la gran mayoría ocurre por descuidos humanos, por lo que se hace un llamado a conducir con extrema precaución y a respetar siempre los señalamientos de tránsito. Como informamos en TRIBUNA, uno de los más terribles que vivió la Ciudad de México ocurrió en septiembre, cuando un camión que transportaba 50,000 litros de gas explotó, causando la muerte de 32 personas.

