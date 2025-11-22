Violencia en Culiacán: Ejecutan a agente de Tránsito rumbo a su trabajo; SSPyTM lamenta el crimen

Culiacán, Sinaloa.- La noche del pasado viernes 21 de noviembre de 2025, alrededor de las 21:40 horas, se reportó la presencia de un cuerpo sin vida, por lo que las autoridades locales acudieron a la escena ubicada en el bulevar Pedro Infante, en Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con información extraoficial, la víctima fue identificada como David Villegas Solís, de 37 años, un agente de Tránsito Municipal con más de diez años de servicio.

Al parecer, el hombre se dirigía a su trabajo a bordo de un Honda Civic blanco, modelo reciente, cuando fue interceptado por sujetos armados que le dispararon, provocando que perdiera la vida al instante. Al lugar llegaron agentes municipales y paramédicos de la Cruz Roja, pero al revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no hay detenidos ni sospechosos.

A pesar de que se desplegó un fuerte operativo en la zona, aún no hay novedades sobre el caso. Sin embargo, en nuestro medio permaneceremos atentos a cualquier actualización, pues ya se encuentran investigando personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), así como elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), dependencia que incluso envió el más sentido pésame a los familiares del occiso.

Siguen buscando a los responsables

"Esta Secretaría reitera su profundo pesar y garantiza que a los familiares del elemento se les otorgará el acompañamiento y apoyo institucional que establecen la ley y los protocolos vigentes", señala el comunicado de la dependencia estatal. Por su parte, miembros de la sociedad exigen justicia y piden que la Secretaría brinde mayor protección a los oficiales, ya que este es el primer caso que ocurre en la ciudad de Culiacán.

En otro asunto completamente distinto, este mismo día, hace un par de horas, se dio a conocer que integrantes del Grupo Interinstitucional recibieron el reporte del robo de un vehículo en la colonia Tierra Blanca. Posteriormente, una vez iniciada la búsqueda, elementos de la Guardia Nacional lograron capturar a los presuntos responsables y también aseguraron una motocicleta robada.

Fuente: Tribuna del Yaqui