Violento sábado en Hermosillo: A plena luz del día, ataque armado al poniente deja una una víctima

Hermosillo, Sonora.- A plena luz del día de este sábado 22 de noviembre se activó de nueva cuenta el llamado Código Rojo en la ciudad de Hermosillo, debido a que tuvo lugar un nuevo ataque armado. Los lamentables hechos tuvieron lugar en calles de la colonia Álvaro Obregón, donde sujetos armados atacaron a balazos a una persona del sexo masculino, la cual presuntamente perdió la vida en el mismo lugar del ataque.

Fue poco antes del medio día de este sábado cuando las autoridades recibieron el llamado de emergencia a través del 911, el cual les alertaba sobre detonaciones de arma de fuego en plena vía pública de la avenida Guadalajara y calle República de Guatemala, de la mencionada colonia. Tras activar el Código Rojo, se desplegaron en el sitio elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Policía Municipal, así como del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Las autoridades localizaron en el sitio a una persona del sexo masculino tendido en plena calle, después de haber sido atacado a disparos por sujetos no identificados, que lograron huir de la escena del crimen sin logar ser detenidos. Hasta este momento, se reporta de forma extraoficial que la víctima perdió la vida, ya que no fue necesaria la presencia de paramédicos de Cruz Roja en el sitio.

Ataque armado al poniente de Hermosillo deja una víctima

El sujeto no fue identificado, pero de forma extraoficial surgió que era conocido en el sector como 'Chava', de aproximadamente 40 años. La persona ejecutada vestía camiseta manga larga color café, ropa interior negra, cinto negro y pantalón de mezclilla. Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) acudieron a la escena para recabar la evidencia balística, mientras que oficiales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) abrieron la debida carpeta de investigación. Se espera que dentro de pronto compartan avances sobre el caso.

Apenas la noche de ayer viernes 21 de noviembre se registró otro violento episodio en la capital de Sonora, específicamente sobre la calle Bocamaya y Quinta Nopalera, en la colonia Quintas del Sol, donde se reportó un enfrentamiento armado. Presuntamente, elementos de la Defensa fueron atacados a balazos y cuando repelieron la agresión, hirieron a una persona y lograron la detención de tres presuntos generadores de violencia.

#Seguridad | Código Rojo en Sonora: Enfrentamiento entre marinos y civiles en carretera de Pitiquito causa accidente uD83DuDEA8https://t.co/e5pEAAhLsV — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 22, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui