Arrestan cuatro policías estatales por el asesinato de un estudiante universitario en Tabasco

Villahermosa, Tabasco.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco confirmó la ejecución de órdenes de aprehensión en contra de cuatro elementos activos de la Policía Estatal, quienes son señalados como probables responsables de los delitos de abuso de autoridad y homicidio en agravio de un joven universitario. Esta acción está relacionada con los hechos violentos ocurridos el pasado 14 de noviembre en Villahermosa, suceso que causó gran indignación en la comunidad estudiantil.

De acuerdo con el reporte emitido por la dependencia, las detenciones fueron realizadas por personal de la Dirección de Policía de Investigación, tras un trabajo de peritaje y criminalística por el Ministerio Público. En su comunicado, la FGE detalló: "Las personas detenidas formaban parte de una corporación de seguridad en el Estado y, de acuerdo con los datos recabados durante la investigación, existen elementos suficientes para imputarles su probable participación en el delito".

La víctima fue identificada como Rodrigo Isidro Ricárdez, estudiante de la carrera de Médico Veterinario Zootecnista en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). Según la reconstrucción de los hechos basada en testimonios familiares, el joven perdió la vida la noche del 14 de noviembre en la colonia José María Pino Suárez, en la zona centro de Villahermosa, tras una persecución en la que los agentes involucrados accionaron sus armas de fuego.

La captura de los uniformados ocurre apenas 24 horas después de que un contingente conformado por aproximadamente un centenar de personas, entre familiares, amigos y compañeros de la universidad, se manifestara en las calles para exigir celeridad en las investigaciones. Durante dichas movilizaciones, el padre del estudiante, Lucio Isidro Álvarez, ofreció declaraciones a los medios de comunicación describiendo la gravedad de las heridas que sufrió su hijo.

Según su testimonio, Rodrigo recibió impactos de bala en la mano izquierda y el cuello, antes de recibir un disparo definitivo en el tórax. En su exigencia de transparencia, el padre de la víctima fue enfático al solicitar una investigación real: "No quiero que la Fiscalía vaya a sacarme un chivo expiatorio, quiero a los responsables y los responsables deben de pagar, porque lo acribillaron por la espalda y le dieron el tiro de gracia. Mi hijo todavía estaba vivo y lo remataron y queremos justicia", declaró.

Actualmente, los cuatro policías detenidos se encuentran en trámites para ser puestos a disposición del juez de control correspondiente, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas. Por su parte, la Fiscalía ha indicado que la carpeta de investigación permanecerá abierta hasta lograr el total esclarecimiento de la mecánica de los hechos y deslindar todas las responsabilidades pertinentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui