Asesinan a balazos funcionario público en Guerrero; alcalde y cabildo lamentan el crimen

Chichihualco, Guerrero.- El ayuntamiento del municipio de Leonardo Bravo, Guerrero, se encuentra de luto tras confirmarse el asesinato de Rafael Encarnación Ramírez, quien se desempeñaba como titular de la Dirección de Desarrollo Rural en dicha administración. Los hechos violentos, que tuvieron lugar durante la tarde del pasado sábado 22 de noviembre, han generado una serie de reacciones por parte del cabildo y del presidente municipal, Leonardo Maldonado.

De acuerdo con los primeros reportes emitidos por medios locales y fuentes policiales, el ataque armado se registró alrededor de + las 14:00 horas. La agresión ocurrió en un tramo de alta afluencia vehicular sobre la carretera federal que conecta a la capital, Chilpancingo, con la localidad de Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo. El funcionario fue interceptado por un grupo de sujetos desconocidos en las inmediaciones de una estación de servicio, donde fue agredido con armas de fuego de manera directa.

En el desarrollo de los acontecimientos posteriores al ataque, surgieron versiones extraoficiales que apuntan a que familiares de la víctima arribaron a la escena del crimen y procedieron a retirar el cuerpo antes de la llegada de los peritos de la Fiscalía y las fuerzas de seguridad; sin embargo, hasta el momento de esta redacción, las autoridades competentes no han emitido una confirmación que corrobore o desmienta dicha acción. Hasta el cierre de esta nota, no se ha informado sobre la detención de ninguna persona vinculada a la agresión.

Tras confirmarse el deceso, el Ayuntamiento de Leonardo Bravo emitió un comunicado. En el documento, la institución expresó su consternación y extendió sus condolencias a los deudos, destacando la trayectoria del funcionario. "Nos unimos al dolor que embarga a su familia y seres queridos, deseando pronta resignación ante tan lamentable pérdida", citó el mensaje institucional, en el que también se reconoció la entrega, el servicio y el compromiso que Encarnación Ramírez demostró durante su gestión en favor del desarrollo del municipio.

Por su parte, la mañana de este domingo 23 de noviembre, el alcalde Leonardo Maldonado utilizó sus redes sociales para rendir un homenaje póstumo a quien consideraba no solo un colaborador, sino un amigo cercano. En su mensaje, el edil subrayó la afinidad política e ideológica que compartían, recordando que ambos caminaron juntos bajo los preceptos del movimiento de la llamada Cuarta Transformación.

"Hoy despedimos con profundo dolor a mi amigo y compañero de lucha, Rafael Encarnación Ramírez. Su liderazgo, su entrega y su compromiso con cada ciudadano de Leonardo Bravo fueron ejemplo de dignidad y convicción", manifestó el presidente municipal. Maldonado enfatizó que, aunque la ausencia del director representa un golpe duro para su equipo de trabajo, el legado de lealtad y la visión de construir un futuro mejor para el pueblo seguirán siendo los motores de su administración.

Fuente: Tribuna del Yaqui