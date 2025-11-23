Automovilista muere tras chocar su vehículo contra un puente peatonal en Apodaca, Nuevo León

Apodaca, Nuevo León.- En los últimos minutos del sábado 22 de noviembre de 2025 se registró un fatal accidente de tránsito a la altura de la colonia Los Encinos, Segundo Sector, ubicado en el municipio de Apodaca, Nuevo León. El conductor de un automóvil compacto, color blando y modelo reciente, perdió la vida tras estrellar su vehículo contra la estructura de concreto de un puente peatonal situado en el mencionado sector.

De acuerdo con información de Telediario Monterrey, los hechos se registraron alrededor de las 21:56 horas sobre la avenida Teléfonos, en su cruce con la avenida Julián Treviño Elizondo, en donde el vehículo en cuestión quedó debajo de la estructura donde se encuentra las escaleras para ascender o descender de dicho puente, aparentemente derivado del exceso de velocidad con el que tripulante se desplazaba.

Automovilistas que transitaban por la zona se percataron de la situación y solicitaron apoyo de las autoridades a través de las líneas de emergencias, mientras que unos descendieron de sus respectivas unidades para auxiliar a la víctima mortal, quien según la documentación oficial que se le encontró, respondía nombre de José Luis Parra y tenía 34 años de edad. Elementos de los cuerpos de rescate se movilizaron hacia la ubicación.

Conductor fallece al chocar contra base de puente peatonal en Apodaca, Nuevo León



El percance ocurrió en Avenida Teléfonos, a altura de la colonia Los Encinoshttps://t.co/lUN7mrH7BO #LaRoja #Apodaca #NuevoLeón pic.twitter.com/1O0DrVmmBU — Vox Populi Noticias (@VoxPopuliNoti) November 23, 2025

A su llegada, paramédicos de Protección Civil Municipal se trasladaron al área y, luego de una breve valoración, confirmaron que el individuo ya no presentaba signos vitales. Las primeras líneas de investigación refieren al exceso de velocidad y la falta de pericia al conducir como las primeras causas del percance vial. Finalmente, el cuerpo fue llevado al anfiteatro local para que se le practiquen las pruebas de ley y posteriormente se entregue a sus familiares.

En otro caso similar ocurrido durante el fin de semana, el conductor de un camión, que transportaba materiales, se estrelló contra una unidad de la Estación de Bomberos Constitución, en hechos registrados en el municipio de Monterrey. El siniestro se suscitó sobre la lateral de la avenida Constitución, en su cruce con Ignacio Gómez Rayón, cuando el presunto responsable perdió el control de la unidad tras dormitar en el camino.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del SUR DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web uD83DuDC49 https://t.co/2wpJzpOEpn pic.twitter.com/XJrlNX8r07 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 23, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui