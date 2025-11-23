Capturada en Hermosillo: Jazmín Susana estaba prófuga por matar a su propia madre en Tijuana

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) confirmó la captura de Jazmín Susana Ontiveros Amaya, de 35 años de edad, quien es señalada como la presunta responsable del delito de homicidio calificado cometido en agravio de su propia madre. La detención tuvo lugar en la ciudad de Hermosillo, Sonora, gracias a labores de inteligencia y a la colaboración con las autoridades de dicha entidad.

Los hechos que se le imputan ocurrieron el 26 de abril de 2024 en un domicilio ubicado en la colonia Sánchez Taboada, de la ciudad de Tijuana. De acuerdo con la carpeta de investigación, la víctima, una adulta mayor de 69 años, se encontraba en compañía de su hija cuando fue agredida físicamente en repetidas ocasiones. Posteriormente, la acusada habría utilizado un objeto del lugar para realizar maniobras de estrangulamiento, lo que provocó la muerte de la madre.

La fiscal general del Estado, María Elena Andrade Ramírez, informó que tras cometer el crimen, la mujer emprendió la huida y se mantuvo prófuga de la justicia por más de 1 año y medio, desplazándose por diversos Estados de la República para evitar su captura. Andrade Ramírez destacó la vulnerabilidad de la víctima, señalando que, pese a la complexión regular de la agresora, esta pudo someter con facilidad a la mujer de casi 70 años.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Baja California se trasladaron a Hermosillo para cumplimentar la orden de aprehensión que pesaba sobre ella. Tras su aseguramiento, Jazmín Susana fue trasladada de regreso a Baja California, donde quedó a disposición de la autoridad judicial competente para dar continuidad a su proceso penal y determinar su situación jurídica por el delito de homicidio.

Por otro lado, la tarde de ayer sábado 22 de noviembre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) emitió un comunicado para informar que obtuvo la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra de un sujeto que semanas atrás pateó, golpeó brutalmente y amenazó a una mujer en Hermosillo, después de molestarse por un comentario que esta le hizo.

Fuente: Tribuna del Yaqui