Cayó con droga y ahora enfrenta cargos por tres muertes; vinculan a Juan Antonio en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Este domingo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó sobre la captura y procesamiento de un hombre presuntamente implicado en una serie de delitos de alto impacto registrados en Hermosillo. Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de dicha persona identificada como Juan Antonio 'N', quien enfrenta cargos en dos causas penales distintas.

La primera, por el delito de homicidio calificado con las agravantes de premeditación, alevosía y ventaja en perjuicio de Miguel Ángel 'N'; y la segunda, por el delito de desaparición de personas cometida por particulares con resultado de muerte, afectando a dos víctimas más. Durante el desarrollo de la audiencia inicial, el Ministerio Público expuso ante la autoridad judicial las evidencias integradas en la carpeta de investigación.

Tras un análisis de las pruebas presentadas, el juez validó la imputación y determinó que existen elementos suficientes para procesar al acusado. En consecuencia, se impuso prisión preventiva justificada, asegurando así su permanencia en reclusión mientras se desarrollan las etapas complementarias del proceso judicial, situación que se ve reforzada dado que el sujeto ya se encontraba detenido por otro crimen.

Los hechos correspondientes a la primera causa penal tuvieron lugar el pasado 22 de septiembre, aproximadamente a las 19:50 horas. De acuerdo con las indagatorias, Juan Antonio 'N', en compañía de un copartícipe, se presentó en un domicilio situado en la colonia Adolfo López Mateos, en Hermosillo. Ambos sujetos, portando armas de fuego, comenzaron a realizar gritos y silbidos frente a la vivienda, lo cual provocó que la víctima, Miguel Ángel 'N', saliera al exterior acompañado de otra persona.

La interacción se tornó violenta cuando los agresores solicitaron una 'grapa', término coloquial para referirse a una dosis de narcótico, y ante la negativa de la víctima, accionaron sus armas de manera premeditada y ventajosa, privándolo de la vida en el lugar.

Hay que destacar el contexto de la detención de Juan Antonio 'N'. Su captura se efectuó el pasado 18 de noviembre en la misma colonia Adolfo López Mateos, durante un operativo táctico conjunto entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Policía Municipal. Dicho despliegue policial se originó como respuesta estratégica tras el asesinato de un elemento de la corporación municipal. En esa ocasión, el ahora vinculado fue asegurado en posesión de narcóticos junto a otras cinco personas, incluyendo a un menor de edad.

Una vez que el imputado se encontraba en reclusión, la Fiscalía ejecutó una orden de aprehensión adicional relacionada con la segunda causa penal: la desaparición y muerte de Carlos Abraham 'N' y Juan de Dios Francisco 'N'. En la audiencia correspondiente, el Ministerio Público acreditó que el 1 de septiembre de 2025, entre las 10:00 y las 11:00 horas, las víctimas se encontraban en un domicilio de la calle Palo Torote, en la colonia Palo Verde Indeur.

En dicho lugar, fueron sorprendidos por Juan Antonio 'N' y un grupo de personas armadas, quienes mediante el uso de la fuerza y amenazas, los sometieron, esposaron y golpearon para posteriormente obligarlos a subir a un vehículo, desapareciéndolos contra su voluntad. El paradero de ambas víctimas se mantuvo desconocido hasta el 22 de septiembre de 2025, fecha en la que sus cuerpos fueron localizados sin vida en un predio situado a 150 metros al sur del kilómetro 6 de la carretera estatal Hermosillo–Mazatán.

Ante la gravedad de los hechos y la solidez de los datos de prueba aportados por la representación social, el Juez ratificó la vinculación a proceso por el delito de desaparición de personas cometida por particulares con resultado de muerte, manteniendo la medida de prisión preventiva justificada. Con estas acciones, las autoridades señalaron que buscan garantizar el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de la ley ante crímenes que lesionan severamente el tejido social de la comunidad hermosillense.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora