Choque entre automóvil deportivo y unidad de transporte de personal deja un muerto en Nogales

Nogales, Sonora.- La noche del sábado 22 de noviembre de 2025 se registró un trágico accidente de tránsito en el municipio de Nogales, Sonora, en donde una persona del sexo masculino perdió la vida y al menos tres personas más resultaron lesionadas cuando un automóvil deportivo, color negro, y una unidad de transporte de personal se impactaron. A causa del percance vial, elementos policíacos y los cuerpos de auxilio se movilizaron para atender la emergencia.

De acuerdo con informes preliminares de las autoridades, el choque se reportó alrededor de las 21:00 horas y tuvo lugar sobre el boulevard 2000, a la altura de la colonia San Carlos. Extraoficialmente se identificó al hombre fallecido como Alejandro 'N', cuya edad y características físicas por el momento se desconocen, al igual que las causas que derivaron en el incidente. La zona quedó acordonada para que se pudiera realizar el peritaje correspondiente.

Paramédicos de Cruz Roja e integrantes del Cuerpo de Bomberos se trasladaron a la ubicación para liberar a los tripulantes de ambos vehículos, a los que posteriormente se le brindaron los primeros auxilios. Una vez que se estabilizaron, las víctimas fueron llevadas a un nosocomio de la ciudad fronteriza para que reciban atención médica especializada. Hasta la publicación de esta nota periodística, no se tiene conocimiento sobre el estado de salud de los afectados.

Agentes de Tránsito Municipal, Policía Preventiva y personal del Grupo Operativo Táctico (GOT), adscrito a la Comisaría de Seguridad Pública Municipal, se encargaron de ejecutar las primeras indagatorias para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades en este lamentable suceso. Por su parte, el caso se turnó a las autoridades ministeriales para que continúe con las indagatorias complementarias acerca de este siniestro.

En otro hecho similar registrado la madrugada del pasado viernes 21 de noviembre en Nogales, un hombre identificado como Uziel Cruz Muñoz quedó gravemente herido tras chocar contra un poste de luz el bulevar Luis Donaldo Colosio Murrieta y la calle Bustamante, a la altura de la colonia Encinos. El lesionado, quien conducía un vehículo sedán Chevrolet Malibu, modelo 2011 y de color blanco, fue trasladado de urgencia al Hospital IMSS Bienestar.

