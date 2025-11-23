Embolsado y con huellas de violencia, localizan cadáver de hombre junto a carretera de Navolato

Navolato, Sinaloa.- Con huellas de violencia y envuelto en plástico negro fue como se localizó el cuerpo sin vida de un hombre junto a los acotamientos de la carretera La 50, al norte del poblado Balbuena, perteneciente al municipio de Navolato, Sinaloa. Preliminarmente se informó que el hallazgo se registró alrededor de las 16:10 horas de este domingo 23 de noviembre del 2025, a unos metros del Libramiento Benito Juárez, mejor conocido como 'La Costerita'.

Según información proporcionada por diferentes medios locales, el hoy occiso no ha sido identificado oficialmente, pero trascendió que se trata de un masculino de complexión regular, estatura media y tez morena clara. Además se dijo que vestía con una camiseta blanca y un pantalón color oscuro, además se encontraba con el rostro cubierto con la misma playera que portaba y tenía las manos atadas hacia atrás al momento de ser encontrado.

El reporte del hallazgo se registró a las 3:30 de la tarde de este domingo, cuando el servicio de emergencia 911 fue informado sobre una persona sin vida tirada en una zona donde arrojan basura de manera clandestina y donde se une la carretera La 50 con un camino de terracería que conecta al Libramiento Benito Juárez La Costerita o la autopista Benito Juárez La Costera, al norte de El ejido Balbuena", detalló el portal de noticias Los Noticieristas.

El cadáver de un hombre uD83DuDC64uD83DuDD6F? fue hallado envuelto en plástico negro y cubierto con cinta canela uD83DuDEA8 sobre la carretera La 50 en las inmediaciones del poblado BalbuenauD83DuDEE3?, municipio de Navolato.https://t.co/0Up8TbVCEF pic.twitter.com/sGxTsYy7lf — Línea Directa Portal (@linea_directa) November 24, 2025

Elementos de la Policía Municipal de Navolato se movilizaron hacia el sitio y a su llegada encontraron al hoy occiso, aún sin identificar, tirado boca arriba, totalmente envuelto en el material referido y maniatado de sus extremidades superiores, aunque no se especificó exactamente con si estaba atado con un alambre, cable o mecate. Posteriormente se notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa.

Personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los respectivos trabajos de campo, mientras que agentes investigadores realizaron las averiguaciones previas del caso para integrar la carpeta de investigación. Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley y quedará a la espera de ser identificado de forma legal por sus familiares.

uD83DuDED1uD83DuDEA8La tarde de este domingo, localizaron el cadáver de un hombre envuelto en plástico negro. Fue abandonado en un basurero por la carretera La 50, en el poblado de Balbuena, del municipio de Navolato | #Adiscusión pic.twitter.com/bMtBNN6Dw0 — Adiscusión Diario (@adiscusion) November 24, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui