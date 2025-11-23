Encuentran cadáver torturado y en avanzado estado de descomposición en un río de Monterrey

Santa Catarina, Nuevo León.- La tarde de este domingo 23 de noviembre de 2025 se localizó un cadáver de una persona del sexo masculino en el río Santa Catarina, a la altura de la colonia Pío X, en Monterrey, Nuevo León. Los reportes preliminares señalan que el fallecido se encontraba en avanzado estado de descomposición y estaba cubierto con una lona al momento de ser encontrado, por lo que se desplegó un intenso operativo de seguridad en la zona.

De acuerdo con información de Telediario Monterrey, el hallazgo se registró alrededor de las 12:50 horas y tuvo lugar en el cruce de la avenida Pío X, en la mencionada demarcación. Hasta el momento el hoy occiso aún no ha sido identificado oficialmente, aunque trascendió que vestía una playera sin mangas negra, short del mismo color y tenis grises al momento de ser localizado en el lecho del río por las diferentes corporaciones que se dieron cita en el lugar.

Según una fuente cercana al caso, el cuerpo presentaba posibles golpes en la cabeza y el hombro, aunque se esperará el análisis de los peritos para confirmar si se trata de lesiones por violencia", explicó el medio anteriormente citado sobre las condiciones en las que fue recuperado el cuerpo del individuo.

uD83DuDD34Encuentran persona en estado de descomposición en el río Santa Catarina. Autoridades en el lugar. pic.twitter.com/8qjLSbdEkU — Distrito Regio (@distritoregio) November 23, 2025

De forma preliminar se dijo que una persona que circulaba por la zona observó lo que parecía ser un cuerpo humano cubierto con una lona en el lecho del río, por lo que dio aviso a las autoridades a través de las líneas de emergencias. Elementos de Fuerza Civil y Policía de Monterrey acudieron al sector, en donde confirmaron la presencia del cadáver, por lo que procedieron a acordonar el perímetro y notificaron a la Agencia Estatal de Investigaciones.

La zona quedó bajo resguardo policial y el carril exprés de Morones Prieto quedó cerrado por completo, mientras que agentes ministeriales y servicios periciales se encargaron de las diligencias correspondientes. Por su parte, personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León también cumplió con las primeras indagatorias del caso, procedimiento con el cual se consiguió integrar la respectiva carpeta de investigación.

?? El cuerpo de un hombre en estado de descomposición fue encontrado este domingo en el cauce del Río Santa Catarina, a la altura de la colonia Pío X, sobre la avenida Morones Prieto.



De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo estaba cubierto con una lona al momento de ser… pic.twitter.com/cOAIbVGuMv — INFO7MTY (@info7mty) November 23, 2025

