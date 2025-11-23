FATAL accidente en Ciudad Victoria deja una víctima mortal; responsable huye de la escena

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La tarde de este sábado 22 de noviembre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Tamaulipas, así como personal de Servicios de Emergencia, respondieron a un Código Rojo en Ciudad Madero luego de que se reportara un fuerte accidente: un vehículo particular se impactó contra una motocicleta, cuya conductora resultó gravemente herida y, por desgracia, perdió la vida.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, sábado 22 de noviembre, alrededor de las 16:00 horas, tiempo local, sobre la avenida Primero de Mayo, a la altura de la calle Orizaba. En ese punto, la joven motociclista circulaba con normalidad cuando una camioneta la habría embestido de forma directa; esto provocó que perdiera el control y terminara proyectada contra un automóvil estacionado.

El accidente ocurrió la tarde de este jueves en Ciudad Victoria. Foto: Facebook

El impacto le ocasionó lesiones de consideración y dejó la motocicleta dañada sobre la vialidad. Testigos señalaron que, tras chocar a la joven, el conductor de la camioneta aceleró y se alejó rápidamente sin detenerse ni intentar auxiliar a la víctima. Estas versiones continúan en proceso de verificación oficial, mientras que las autoridades trabajan en la identificación del vehículo involucrado.

El incidente generó alarma entre los presentes, quienes de inmediato solicitaron ayuda a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911. A la brevedad llegaron a la escena paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria a la víctima aplicando maniobras de Reanimación Cardiopulmonar ante la gravedad de las heridas. Lamentablemente, la mujer perdió la vida en el lugar de los hechos.

Tras confirmarse el deceso, la avenida quedó acordonada por agentes de la policía. Más tarde, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGE) arribaron al lugar para iniciar con las diligencias correspondientes, levantar indicios, documentar el área y recabar testimonios que permitan identificar al responsable y esclarecer completamente lo sucedido. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce la identidad de la víctima mortal, así como la del responsable. Las pesquisas por este siniestro continúan.

