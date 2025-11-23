Fuerte CHOQUE entre tráiler y tractor agrícola deja un hombre sin vida en Chilcuautla, Hidalgo

Chilcuautla, Hidalgo.- La tarde de este sábado 22 de noviembre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Hidalgo, así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un operativo en la zona de Chilcuautla, luego de que se informara sobre un fuerte choque ocurrido en un tramo de la carretera estatal, a la altura de la localidad de Piletas. El incidente involucró a un tráiler de carga y un tractor agrícola, y dejó una víctima mortal.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, sábado 22 de noviembre, alrededor de las 17:00 horas, tiempo local, cuando ambas unidades circulaban por la vía estatal y, por razones que aún se investigan, terminaron colisionando de manera frontal. Testigos que vieron el siniestro dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo.

Los hechos ocurrieron este domingo en Hidalgo. Foto: Facebook

Al lugar acudieron oficiales de Seguridad Pública Municipal de Chilcuautla, quienes fueron los primeros en tomar control de la escena. De inmediato realizaron el acordonamiento de la zona para garantizar la seguridad de los automovilistas y permitir el trabajo de los cuerpos de emergencia. Paramédicos confirmaron el fallecimiento del conductor del tractor y notificaron a las autoridades ministeriales para el inicio de las diligencias correspondientes.

Información extraoficial señala que el ahora fallecido tenía 57 años y respondía en vida al nombre de Roque Alonso P. Z. La zona del siniestro quedó acordonada para que personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Hidalgo (FGE) comenzara con la recopilación de indicios y la revisión de las condiciones en las que quedaron ambas unidades, con el objetivo de determinar cómo sucedió el choque.

Mientras tanto, la circulación vehicular fue parcialmente restringida para evitar riesgos adicionales y permitir el levantamiento del cuerpo. Este domingo ya opera con normalidad.

Aunque de manera preliminar se mencionó que el exceso de velocidad podría haber sido un factor determinante para el accidente, las autoridades señalaron que aún es necesario analizar la mecánica del hecho antes de establecer una causa oficial. Cabe señalar que el tráiler involucrado pertenece a la empresa G.F. Transportes, cuyo conductor quedó a disposición de las autoridades para deslindar responsabilidades.

Las investigaciones continúan a cargo de la Fiscalía de Hidalgo.

Fuente: Tribuna del Yaqui